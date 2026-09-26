Aliye Uzunatağan'a Kızılcık Şerbeti Ekibiyle İlgili Sorulan Cenaze Sorusu Şaşkına Çevirdi

Tiyatro ve televizyonun deneyimli isimlerinden Aliye Uzunatağan, pek çok farklı rolle izleyicinin karşısına çıktı. Son yıllarda ise Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Sönmez karakteriyle geniş bir kitlenin hayatına girdi. Diziden ayrılması da bir süre magazin gündeminde yer bulmuştu.

Uzunatağan bu kez bir tiyatro açılışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sohbetin konusu kendi dizisi değildi; kısa süre önce hayatını kaybeden Gülsen Tuncer ve onun cenaze töreniydi.