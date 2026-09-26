Aliye Uzunatağan'a Kızılcık Şerbeti Ekibiyle İlgili Sorulan Cenaze Sorusu Şaşkına Çevirdi
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Muhabirlerle sohbet eden Aliye Uzunatağan'a, Tuncer'in Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşlarının cenazede görülmemesi soruldu. Oyuncu, cenazeye katılmamanın tek başına sevgisizlik anlamına gelmeyeceğini söyledi. Sohbet devam ederken bir muhabir konuyu Uzunatağan'ın kendi cenazesine ve Kızılcık Şerbeti ekibine getirdi. Sorunun kuruluşu kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: Gece Muhabiri
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Aliye Uzunatağan'ı son yıllarda Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i olarak izledik.
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Gülsen Tuncer'in cenazesinin ardından Aşk-ı Memnu ekibi konuşulmuştu.
Ardından Aliye Uzunatağan'a kendi cenazesi üzerinden bir soru yöneltildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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