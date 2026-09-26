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Aliye Uzunatağan'a Kızılcık Şerbeti Ekibiyle İlgili Sorulan Cenaze Sorusu Şaşkına Çevirdi

Aliye Uzunatağan'a Kızılcık Şerbeti Ekibiyle İlgili Sorulan Cenaze Sorusu Şaşkına Çevirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 10:21
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Muhabirlerle sohbet eden Aliye Uzunatağan'a, Tuncer'in Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşlarının cenazede görülmemesi soruldu. Oyuncu, cenazeye katılmamanın tek başına sevgisizlik anlamına gelmeyeceğini söyledi. Sohbet devam ederken bir muhabir konuyu Uzunatağan'ın kendi cenazesine ve Kızılcık Şerbeti ekibine getirdi. Sorunun kuruluşu kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Aliye Uzunatağan'ı son yıllarda Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i olarak izledik.

Aliye Uzunatağan'ı son yıllarda Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i olarak izledik.

Tiyatro ve televizyonun deneyimli isimlerinden Aliye Uzunatağan, pek çok farklı rolle izleyicinin karşısına çıktı. Son yıllarda ise Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Sönmez karakteriyle geniş bir kitlenin hayatına girdi. Diziden ayrılması da bir süre magazin gündeminde yer bulmuştu.

Uzunatağan bu kez bir tiyatro açılışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sohbetin konusu kendi dizisi değildi; kısa süre önce hayatını kaybeden Gülsen Tuncer ve onun cenaze töreniydi.

Gülsen Tuncer'in cenazesinin ardından Aşk-ı Memnu ekibi konuşulmuştu.

Gülsen Tuncer'in cenazesinin ardından Aşk-ı Memnu ekibi konuşulmuştu.

Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'a hayat veren Gülsen Tuncer'in vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını üzdü. Cenaze töreninin ardından, dizide birlikte rol aldığı isimlerin törende görülmemesi sosyal medyada konuşuldu. Bazı yorumlarda bu durum “vefasızlık” olarak değerlendirildi.

Muhabirler konuyu Aliye Uzunatağan'a da sordu. Uzunatağan, vefasızlığın kabul edilmemesi gerektiğini söylerken kendisinin de cenazeye katılamadığını hatırlattı. Bunun Gülsen Tuncer'e duyduğu sevgi ve saygıyı azaltmadığını belirtti; eski rol arkadaşlarının da katılamamak için farklı nedenleri olabileceğini dile getirdi. Yani bir kişinin cenazede bulunmamasından yola çıkarak onun duyguları hakkında hüküm vermemeyi tercih etti.

Ardından Aliye Uzunatağan'a kendi cenazesi üzerinden bir soru yöneltildi.

Gülsen Tuncer'in cenazesinden açılan sohbet, bir muhabirin sorusuyla beklenmedik bir yere geldi. Muhabir, Uzunatağan'a “Allah gecinden versin. Kızılcık Şerbeti'nden biri sizin cenazenize katılmasa? Katılmasını ister misiniz ya da?” diye sordu.

Oyuncunun az önce başkalarının cenazeye katılmamasını anlayışla değerlendirmeye çalıştığı bir konuşmada, aynı durumun doğrudan kendi ölümü üzerinden sorulması dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti adının soruya dahil edilmesi de konuyu Uzunatağan'ın eski rol arkadaşlarına taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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