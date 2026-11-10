Annesini Arayarak Tavuk Haşlayan Sibil Çetinkaya'yı Yasemin Sakallıoğlu Tiye Aldı
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Londra’da annesinden telefonla tarif alarak tavuk haşlamaya çalışan Sibil Çetinkaya’nın videosu bu kez başka bir isimle gündemde. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Çetinkaya’nın mutfaktaki o anlarını taklit ettiği bir video yayınladı. Çetinkaya’nın çiğ tavukları hazırlarken söylediği “Çok hayvani geliyor yaptığım şey” sözüyle akıllara kazınan paylaşım, böylece yeniden konuşulmaya başladı.
Londra'daki evinde mutfağa giren Sibil Çetinkaya, annesini aradı.
Yasemin Sakallıoğlu, taklit videosunda bu kez yumurta kırmaya çalıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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