Annesini Arayarak Tavuk Haşlayan Sibil Çetinkaya'yı Yasemin Sakallıoğlu Tiye Aldı

YouTube'daki seyahat ve günlük yaşam vloglarıyla tanınan, moda haftalarından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Sibil Çetinkaya, 32 yaşında yeniden öğrenci olmak için sekiz aylığına Londra'ya yerleşti. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri okuyan, dijital içerik üretmeye başlamadan önce bir süre TV8'de kamera arkasında çalışan Çetinkaya, Londra'daki günlerini de adım adım takipçileriyle paylaşıyor. Okulun ilk gününden yeni evine kadar pek çok anı kayda alan fenomenin en çok konuşulan paylaşımı ise mutfakta çekildi.

Tavuk suyu çorbası yapmak isteyen Çetinkaya, tavuk butlarını haşlamaya nereden başlayacağını bilemeyince telefonu eline alıp annesini aradı. Annesi tavuğu ocağa nasıl koyacağını ve ateşi nasıl ayarlayacağını anlatırken Çetinkaya da tarifi telefondan dinleyerek uygulamaya çalıştı.

Çiğ tavukları hazırladığı sırada söylediği 'Çok hayvani geliyor yaptığım şey' sözü ise videonun en akılda kalan anı oldu. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve yorumlar da gecikmedi.