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Annesini Arayarak Tavuk Haşlayan Sibil Çetinkaya'yı Yasemin Sakallıoğlu Tiye Aldı

Annesini Arayarak Tavuk Haşlayan Sibil Çetinkaya'yı Yasemin Sakallıoğlu Tiye Aldı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 21:02
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Londra’da annesinden telefonla tarif alarak tavuk haşlamaya çalışan Sibil Çetinkaya’nın videosu bu kez başka bir isimle gündemde. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Çetinkaya’nın mutfaktaki o anlarını taklit ettiği bir video yayınladı. Çetinkaya’nın çiğ tavukları hazırlarken söylediği “Çok hayvani geliyor yaptığım şey” sözüyle akıllara kazınan paylaşım, böylece yeniden konuşulmaya başladı.

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Londra'daki evinde mutfağa giren Sibil Çetinkaya, annesini aradı.

Londra'daki evinde mutfağa giren Sibil Çetinkaya, annesini aradı.

YouTube'daki seyahat ve günlük yaşam vloglarıyla tanınan, moda haftalarından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Sibil Çetinkaya, 32 yaşında yeniden öğrenci olmak için sekiz aylığına Londra'ya yerleşti. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri okuyan, dijital içerik üretmeye başlamadan önce bir süre TV8'de kamera arkasında çalışan Çetinkaya, Londra'daki günlerini de adım adım takipçileriyle paylaşıyor. Okulun ilk gününden yeni evine kadar pek çok anı kayda alan fenomenin en çok konuşulan paylaşımı ise mutfakta çekildi.

Tavuk suyu çorbası yapmak isteyen Çetinkaya, tavuk butlarını haşlamaya nereden başlayacağını bilemeyince telefonu eline alıp annesini aradı. Annesi tavuğu ocağa nasıl koyacağını ve ateşi nasıl ayarlayacağını anlatırken Çetinkaya da tarifi telefondan dinleyerek uygulamaya çalıştı.

Çiğ tavukları hazırladığı sırada söylediği 'Çok hayvani geliyor yaptığım şey' sözü ise videonun en akılda kalan anı oldu. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve yorumlar da gecikmedi.

Yasemin Sakallıoğlu, taklit videosunda bu kez yumurta kırmaya çalıştı.

Yasemin Sakallıoğlu, taklit videosunda bu kez yumurta kırmaya çalıştı.

Sosyal medyadaki skeçleri ve gündemi mizahla yorumlayan videolarıyla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, Sibil Çetinkaya'nın mutfaktaki imtihanını da sessiz bırakmadı. Sakallıoğlu, annesinden yardım alarak tavuk haşlamaya çalışan Çetinkaya'yı taklit ettiği bir video paylaştı.

Videoda yumurta kırmaya çalışan Sakallıoğlu, Çetinkaya'nın çiğ tavuk karşısındaki halini bu kez bir yumurtayla canlandırdı. Mutfağın en basit işlerinden biri, komedyenin elinde ayrı bir imtihana dönüştü.

Bu taklit, zaten gündemde olan mutfak videosunu yeniden konuşulur hale getirdi. Böylece Çetinkaya'nın Londra günlüklerindeki sıradan bir mutfak denemesi, bir anda mizah malzemesi oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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