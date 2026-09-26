Yasemin Sakallıoğlu'ndan Bebeğinin Yüzünü Saklayanlara Sitem Dolu Sözler!

Yasemin Sakallıoğlu, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Hatta bazen insanların çocuğu oluyor ya, dokuz ay papatya koyuyor kafasına ya. Dokuz ay evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiçbir yüzü, gözü, kaşı yok. Ya bu çocuğu paylaşmayın.

Yalan mı? Ben sinirleniyorum, bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı senin çocuğuna mı geliyor? Ne çocuklar var ya, ne kadar güzel bebekler... Bir tane çatladıkları yok. Bu şampuan reklamlarında, bebek bezi reklamlarında ne kadar güzel bebekler var. Bunlar hâlâ yaşıyorlar, bu kadar korkmayın ya.

Hayır sinirleniyorum, o zaman kendimi şöyle hissediyorum: ‘Kardeşim projeni paylaşıyorsun, hayırlı olsun diyorum. Bikini paylaşmışsın, taş gibisin, ne kadar güzelsin diyorum. Bir tek bebeğini mi saklıyorsun benden?’ Yalan mı? O kadar şeye nazar değmedi, senin götün çatlamadı bugüne kadar, tüm Türkiye senin bebeğine nazar edecek. Olmaz! Olmaz!

Alırız bir altınımızı, takarız, ne var yani. Ben bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum. Bu kadar! Görmediğim bir şeye takamam abi, görmüyorum ki. Nerede bu? İstemiyorum yani, evet...”