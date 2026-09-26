Yasemin Sakallıoğlu'ndan Bebeğinin Yüzünü Saklayanlara Sitem Dolu Sözler!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=bb02T...
Yasemin Sakallıoğlu yine lafını sakınmadı! Ünlü komedyen bu kez bebeklerinin yüzünü sosyal medyada göstermeyen isimlere takıldı. Hamilelik paylaşımlarından nazar endişesine kadar konuya dair aklından geçenleri kendine has üslubuyla anlattı. Özellikle “Bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum” çıkışı dikkat çekti.
Kaynak:Melis İşiten/ Zaten Şov
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Gündelik hayatın içinden bulduğu konuları sahneye taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez bebek paylaşımlarına takıldı.
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Sakallıoğlu'nun “Görmediğim bir şeye takamam” çıkışı dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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