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Yasemin Sakallıoğlu'ndan Bebeğinin Yüzünü Saklayanlara Sitem Dolu Sözler!

Yasemin Sakallıoğlu'ndan Bebeğinin Yüzünü Saklayanlara Sitem Dolu Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 14:28
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Yasemin Sakallıoğlu yine lafını sakınmadı! Ünlü komedyen bu kez bebeklerinin yüzünü sosyal medyada göstermeyen isimlere takıldı. Hamilelik paylaşımlarından nazar endişesine kadar konuya dair aklından geçenleri kendine has üslubuyla anlattı. Özellikle “Bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum” çıkışı dikkat çekti.

Kaynak:Melis İşiten/ Zaten Şov

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=bb02T...
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Gündelik hayatın içinden bulduğu konuları sahneye taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez bebek paylaşımlarına takıldı.

Gündelik hayatın içinden bulduğu konuları sahneye taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez bebek paylaşımlarına takıldı.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanındıktan sonra gösterileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu'nun mizahında hepimizin bir yerlerden aşina olduğu konuşmalar var. Aile içinde söylenen bir söz, arkadaş ortamında açılan bir konu ya da sosyal medyada karşısına çıkan bir alışkanlık... Sakallıoğlu bunları kendi yorumuyla anlatınca ortaya da izleyiciyi hem güldüren hem “Bunu ben de gördüm” dedirten anlar çıkıyor.

Bu kez diline doladığı konu, çocuklarının yüzünü paylaşmamayı tercih eden ünlüler oldu. Özellikle hamilelik sürecinde yapılan paylaşımlarla bebek doğduktan sonraki paylaşımlar arasındaki fark üzerinden espri yaptı. Nazar endişesine de değinen komedyen, sözlerinin sonunda işi bebek görmeye giderken takılan altına kadar getirdi.

Sakallıoğlu'nun “Görmediğim bir şeye takamam” çıkışı dikkat çekti.

Yasemin Sakallıoğlu, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Hatta bazen insanların çocuğu oluyor ya, dokuz ay papatya koyuyor kafasına ya. Dokuz ay evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiçbir yüzü, gözü, kaşı yok. Ya bu çocuğu paylaşmayın.

Yalan mı? Ben sinirleniyorum, bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı senin çocuğuna mı geliyor? Ne çocuklar var ya, ne kadar güzel bebekler... Bir tane çatladıkları yok. Bu şampuan reklamlarında, bebek bezi reklamlarında ne kadar güzel bebekler var. Bunlar hâlâ yaşıyorlar, bu kadar korkmayın ya.

Hayır sinirleniyorum, o zaman kendimi şöyle hissediyorum: ‘Kardeşim projeni paylaşıyorsun, hayırlı olsun diyorum. Bikini paylaşmışsın, taş gibisin, ne kadar güzelsin diyorum. Bir tek bebeğini mi saklıyorsun benden?’ Yalan mı? O kadar şeye nazar değmedi, senin götün çatlamadı bugüne kadar, tüm Türkiye senin bebeğine nazar edecek. Olmaz! Olmaz!

Alırız bir altınımızı, takarız, ne var yani. Ben bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum. Bu kadar! Görmediğim bir şeye takamam abi, görmüyorum ki. Nerede bu? İstemiyorum yani, evet...”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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