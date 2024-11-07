MasterChef'in İlk Sezonunda İkinci Olan Kerem Giritlioğlu Müşterileriyle İlgili İtirafta Bulundu!

Kerem Giritlioğlu MasterChef'in ilk sezonunda Uğur Kardaş'la girdiği kıyasıya mücadele sonucu ikinci olmuştu. 'Düşman kardeşler' olarak nam salan ikili tüm sezon boyunca izleyenleri heyecanlandırmıştı. MasterChef yarışmacılarının pek çoğu gibi Kerem de kendine ait bir restoran açmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören restoranıyla ilgili Kerem'den itiraf geldi. Restoranındaki fiyatlandırma ve porsiyonlarla ilgili konuşan Kerem bakalım neler söylemiş?