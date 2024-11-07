MasterChef'in İlk Sezonunda İkinci Olan Kerem Giritlioğlu Müşterileriyle İlgili İtirafta Bulundu!
MasterChef'in İlk Sezonunda İkinci Olan Kerem Giritlioğlu Müşterileriyle İlgili İtirafta Bulundu!
Kerem Giritlioğlu MasterChef'in ilk sezonunda Uğur Kardaş'la girdiği kıyasıya mücadele sonucu ikinci olmuştu. 'Düşman kardeşler' olarak nam salan ikili tüm sezon boyunca izleyenleri heyecanlandırmıştı. MasterChef yarışmacılarının pek çoğu gibi Kerem de kendine ait bir restoran açmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören restoranıyla ilgili Kerem'den itiraf geldi. Restoranındaki fiyatlandırma ve porsiyonlarla ilgili konuşan Kerem bakalım neler söylemiş?
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MasterChef'in TV8 ekranlarında yayınlanan ilk sezonu, Uğur Kardaş ve Kerem Giritlioğlu arasında geçen bir ikili mücadeleye dönüşmüştü.
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Tüm sezon boyunca "düşman kardeşler" olarak anılan ikili finale de adlarını birlikte yazdırmış ve sonunda Uğur birinci, Kerem ise ikinci olmuştu.
Programın ardından hemen hemen her yarışmacı gibi Kerem de 'ikinci' anlamına gelen 'Secondo' adıyla kendine ait bir İtalyan restoranı açmıştı.
Yemekleri müşteriler tarafından çok beğenilen Kerem, restoranına gelen müşteriler ve porsiyonlarla ilgili itirafta bulundu.
"Şef biraz dobradır" notuyla yaptığı paylaşımda "Bir salataya 390 TL yazıyorum, bırak da o salata bir porsiyon olsun." diyen Kerem, müşterilerinin yiyebileceklerinden fazlasını sipariş ettiklerini ve bu sebeple uyardıklarını da açıkladı.
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