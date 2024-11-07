Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun İçindeki Mantar ve Tavukla İlgili Sözleri Goygoy Malzemesi Oldu

Televizyon ekranlarının en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef, tüm hızıyla sezona devam ediyor. Birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda gergin anlara sahne olan programda finalin ocak ayında yapılması bekleniyor. MasterChef'te yarışmacılar arasındaki mücadele kadar şefler de konuşuluyor. Sevilen jüri Danilo Zanna'nın geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama da yine çok konuşuldu. Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun içinde tavuk ve mantar olmasıyla ilgili sözleri goygoy malzemesi oldu.