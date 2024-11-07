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Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun İçindeki Mantar ve Tavukla İlgili Sözleri Goygoy Malzemesi Oldu

Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun İçindeki Mantar ve Tavukla İlgili Sözleri Goygoy Malzemesi Oldu

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2024 - 08:34

Televizyon ekranlarının en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef, tüm hızıyla sezona devam ediyor. Birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda gergin anlara sahne olan programda finalin ocak ayında yapılması bekleniyor. MasterChef'te yarışmacılar arasındaki mücadele kadar şefler de konuşuluyor. Sevilen jüri Danilo Zanna'nın geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama da yine çok konuşuldu. Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun içinde tavuk ve mantar olmasıyla ilgili sözleri goygoy malzemesi oldu.

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MasterChef Türkiye heyecan dolu bölümleriyle sürmeye devam ediyor. Ocak ayı içinde yapılması planlanan büyük finale yaklaşık 2 ay kalan programda hangi yarışmacıların final göreceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye heyecan dolu bölümleriyle sürmeye devam ediyor. Ocak ayı içinde yapılması planlanan büyük finale yaklaşık 2 ay kalan programda hangi yarışmacıların final göreceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Programda yarışmacılar kadar şefler de konuşuluyor. Eğlenceli bir görünüm ortaya koyan Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo ile ilgili sözleri de sosyal medyanın diline dolanmayı başardı.

Programda yarışmacılar kadar şefler de konuşuluyor. Eğlenceli bir görünüm ortaya koyan Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo ile ilgili sözleri de sosyal medyanın diline dolanmayı başardı.

"Fettuccine Alfredo'nun içinde tavuk ve mantar varsa oradan kalkın gidin, orijinalinde yok." diyen Danilo Şef, goygoycuların diline düştü.

"Fettuccine Alfredo'nun içinde tavuk ve mantar varsa oradan kalkın gidin, orijinalinde yok." diyen Danilo Şef, goygoycuların diline düştü.
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