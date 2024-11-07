Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun İçindeki Mantar ve Tavukla İlgili Sözleri Goygoy Malzemesi Oldu
Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun İçindeki Mantar ve Tavukla İlgili Sözleri Goygoy Malzemesi Oldu
Televizyon ekranlarının en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef, tüm hızıyla sezona devam ediyor. Birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda gergin anlara sahne olan programda finalin ocak ayında yapılması bekleniyor. MasterChef'te yarışmacılar arasındaki mücadele kadar şefler de konuşuluyor. Sevilen jüri Danilo Zanna'nın geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama da yine çok konuşuldu. Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo'nun içinde tavuk ve mantar olmasıyla ilgili sözleri goygoy malzemesi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye heyecan dolu bölümleriyle sürmeye devam ediyor. Ocak ayı içinde yapılması planlanan büyük finale yaklaşık 2 ay kalan programda hangi yarışmacıların final göreceği merak konusu olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programda yarışmacılar kadar şefler de konuşuluyor. Eğlenceli bir görünüm ortaya koyan Danilo Şef'in Fettuccine Alfredo ile ilgili sözleri de sosyal medyanın diline dolanmayı başardı.
"Fettuccine Alfredo'nun içinde tavuk ve mantar varsa oradan kalkın gidin, orijinalinde yok." diyen Danilo Şef, goygoycuların diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın