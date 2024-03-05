Yeşilçam'ın Kötü Kadınıydı... Vasiyetini Yazan Lale Belkıs Son Haliyle Ortaya Çıktı!

Onlarca kez izlesek de izlemelere doyamadığımız Yeşilçam filmlerinin kemik kadrosunu hepimiz yakından biliyoruz. Filmlerdeki iyi karakterlerin yanı sıra neredeyse her filmde karşımıza çıkan kötü karakterler de Yeşilçam'ın olmazsa olmazlarındandı. Onların başında gelen Lale Belkıs, son haliyle ortaya çıktı!