Yeşilçam'ın Kötü Kadınıydı... Vasiyetini Yazan Lale Belkıs Son Haliyle Ortaya Çıktı!
Yeşilçam'ın Kötü Kadınıydı... Vasiyetini Yazan Lale Belkıs Son Haliyle Ortaya Çıktı!
Onlarca kez izlesek de izlemelere doyamadığımız Yeşilçam filmlerinin kemik kadrosunu hepimiz yakından biliyoruz. Filmlerdeki iyi karakterlerin yanı sıra neredeyse her filmde karşımıza çıkan kötü karakterler de Yeşilçam'ın olmazsa olmazlarındandı. Onların başında gelen Lale Belkıs, son haliyle ortaya çıktı!
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Yeşilçam filmleri pek çoğumuzun hayatında bambaşka bir yere sahip. Onlarca kez izlediğimiz filmleri ekranda gördüğümüzde hiç düşünmeden hala ekrana kilitlenebiliyoruz.
Neredeyse tüm hikayeye hakim olduğumuz bu filmlerdeki karakterlere de fazlasıyla hakimiz.
Tabii filmi izlerken tüm güzelliği bozan kötü karakterler de tuzu biberiydi.
O kötü karakterlerin başında gelen isimlerden biri de hiç şüphesiz Lale Belkıs'tı.
Ekranda onu gördüğümüz an sinirlerimiz tepemize çıksa da başarısıyla uzun yıllar konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.
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Bir süre önce vasiyetiyle gündeme gelen Lale Belkıs, Sinema Yazarları Derneği’nin 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü.
Sahneye çıkarak ödül alan efsane oyuncu, ödülünü Ata Demirer'den aldı.
Ünlü oyuncunun yıllara meydan okuması dikkatlerden kaçmadı!
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