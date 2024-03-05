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Hadise'nin Herkesten Sır Gibi Sakladığı Erkek Kardeşi Murat Açıkgöz'ü Görmeniz Gerek

Hadise'nin Herkesten Sır Gibi Sakladığı Erkek Kardeşi Murat Açıkgöz'ü Görmeniz Gerek

Hadise
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
05.03.2024 - 22:37

Ünlü şarkıcı Hadise'yi hep kız kardeşleriyle görmeye alışkın olduğumuz için erkek kardeşini tanımayan çoktur. Gelin Murat Açıkgöz'e ve Hadise ile benzerliğine beraber bakalım... 👇

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Güzeller güzeli Hadise'yi magazin gündeminde ya özel hayatıyla ya da iddialı pozlarıyla görüyoruz.

Güzeller güzeli Hadise'yi magazin gündeminde ya özel hayatıyla ya da iddialı pozlarıyla görüyoruz.

Ancak şimdi magazinin gündemine herkesten sır gibi sakladığı erkek kardeşi ile geldi.

Ancak şimdi magazinin gündemine herkesten sır gibi sakladığı erkek kardeşi ile geldi.

Hadise'yi sık sık kız kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz ile görmeye alışkınız.

Hadise'yi sık sık kız kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz ile görmeye alışkınız.

Kız kardeşleriyle benzerliği de göz ardı edilemez: Özellikle de Hadise kendinden 2 yaş küçük olan kız kardeşi Derya ile baya benziyor.

Kız kardeşleriyle benzerliği de göz ardı edilemez: Özellikle de Hadise kendinden 2 yaş küçük olan kız kardeşi Derya ile baya benziyor.

Bir de Murat Açıkgöz var: Hadise'nin zamanında Beyzaıt Öztürk'ün tanımasına dahi şaşırıp kaldığı... 😂

Bir de Murat Açıkgöz var: Hadise'nin zamanında Beyzaıt Öztürk'ün tanımasına dahi şaşırıp kaldığı... 😂
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Murat Açıkgöz diğer kardeşlere kıyasla kameralardan daha uzakta kalmayı tercih ediyor gibi...

Murat Açıkgöz diğer kardeşlere kıyasla kameralardan daha uzakta kalmayı tercih ediyor gibi...

Murat Açıkgöz için 'Hadise'nin erkek versiyonu' vb. yorumlarda bulunanlar olsa da, benzetmeyenler de var.

Murat Açıkgöz için 'Hadise'nin erkek versiyonu' vb. yorumlarda bulunanlar olsa da, benzetmeyenler de var.

Sizce Hadise ve erkek kardeşi benziyor mu?

Sizce Hadise ve erkek kardeşi benziyor mu?

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