Hadise'nin Herkesten Sır Gibi Sakladığı Erkek Kardeşi Murat Açıkgöz'ü Görmeniz Gerek
Hadise'nin Herkesten Sır Gibi Sakladığı Erkek Kardeşi Murat Açıkgöz'ü Görmeniz Gerek
Ünlü şarkıcı Hadise'yi hep kız kardeşleriyle görmeye alışkın olduğumuz için erkek kardeşini tanımayan çoktur. Gelin Murat Açıkgöz'e ve Hadise ile benzerliğine beraber bakalım... 👇
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Güzeller güzeli Hadise'yi magazin gündeminde ya özel hayatıyla ya da iddialı pozlarıyla görüyoruz.
Ancak şimdi magazinin gündemine herkesten sır gibi sakladığı erkek kardeşi ile geldi.
Hadise'yi sık sık kız kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz ile görmeye alışkınız.
Kız kardeşleriyle benzerliği de göz ardı edilemez: Özellikle de Hadise kendinden 2 yaş küçük olan kız kardeşi Derya ile baya benziyor.
Bir de Murat Açıkgöz var: Hadise'nin zamanında Beyzaıt Öztürk'ün tanımasına dahi şaşırıp kaldığı... 😂
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Murat Açıkgöz diğer kardeşlere kıyasla kameralardan daha uzakta kalmayı tercih ediyor gibi...
Murat Açıkgöz için 'Hadise'nin erkek versiyonu' vb. yorumlarda bulunanlar olsa da, benzetmeyenler de var.
Sizce Hadise ve erkek kardeşi benziyor mu?
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