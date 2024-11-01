BİM'e Fakir Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Fakir Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
8 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL
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Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL
Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL
Terlikler 59 TL'den Başlayan Fiyatlarla...
Chef's Wok Tava 249 TL
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Oyuncaklar da aşağıda...
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