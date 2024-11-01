Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Fakir Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Fakir Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 10:33

8 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

  • Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL

  • Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL

  • Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL

  • Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL

  • Akasya Sunum Tabağı 159 TL

  • Akasya Sunum Tabağı 159 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 219 TL

  • Paşabahçe Kahve Yanı Bardak 4'lü 199 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 169 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 119 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre 8.990 TL

  • Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.975 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.575 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 850 TL

  • Philips Epilatör 715 TL

  • Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici  475 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 450 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu 399 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL

  • Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

  • Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

  • Ören Bayan Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

  • Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

  • Ören Bayan Dikiş Kutusu Seti 129 TL

  • Kadın Pijama Takımı 349 TL

  • Erkek Pijama Takımı 289 TL

  • Erkek Pantolon 289 TL

  • Kadın Terlik 199 TL

  • Kol Çantası 289 TL

  • Telefon Çantası 259 TL

  • Cüzdan 135 TL

  • Bez Çanta 129 TL

  • Rubenis Şemsiye 129 TL

  • Kemer 89 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • El Havlusu 32,50 TL

  • Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 439 TL

  • Mutfak Önlüğü 109 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 14,50 TL

Terlikler 59 TL'den Başlayan Fiyatlarla...

Terlikler 59 TL'den Başlayan Fiyatlarla...

  • Kadın Terlik Çeşitleri 99 TL

  • Erkek Terlik Çeşitleri 65 TL

  • Kadın / Erkek Keçe Terlikler 79 TL

Chef's Wok Tava 249 TL

Chef's Wok Tava 249 TL

  • Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL

  • Chef's Wok Tava 249 TL

  • Chef's Sahan 179 TL

  • Alpina Fırın Kabı 249 TL

  • Alpina Bıçak Seti 3'lü 319 TL

  • Metal Ekmek Kutusu 149 TL

  • Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 249 TL

  • Oval Saklama Kabı 3'lü 129 TL

  • Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 99 TL

  • 3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL

  • Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL

  • Cam Kesme Tablası 99 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 3'lü 49 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 17,50 TL

  • Telefon Tutucu 9,50 TL

  • Bambu Peynir Sunum Tablası 249 TL

  • Oval Hasır Tepsi 229 TL

  • Oval Hasır Ekmeklik Organizer 199 TL

  • Benante Bambu Altlıklı Fincan Seti 2'li 199 TL

  • Bambu Havan 129 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyuncaklar da aşağıda...

Oyuncaklar da aşağıda...

Şu anda indirimde olan Lego modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın