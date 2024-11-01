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Kasım Fırsatları Başladı! Dyson'dan Philips'e İndirimli Kablosuz Dikey Süpürgeler Burada!

etiket Kasım Fırsatları Başladı! Dyson'dan Philips'e İndirimli Kablosuz Dikey Süpürgeler Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 13:16

Uzun zamandır hayalini kurduğunuz şarjlı dikey süpürgeyi almanın tam zamanı. Çünkü Kasım indirimleri resmi olarak başladı. Dyson, Philips, Miele, Dreame, Grundig... Listemizde yok yok... Haydi o zaman vakit kaybetmeden sizin için seçtiğimiz kablosuz elektrikli süpürgelere göz atalım...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 01.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dyson V11™ Advanced Kablosuz Süpürge

Dyson V11™ Advanced Kablosuz Süpürge

Normalde fiyatı 22.499 TL olan V11 kablosuz süpürge şu anda indirimde 17.999 TL.

Almayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat.

Dyson V11™ Advanced Kablosuz Süpürge

Dyson süpürgelerdeki fırsatların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsin.

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Philips XC8043/01 Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Philips XC8043/01 Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Bu süpürgeyi şu anda %5 indirimden faydalanarak satın alabilirsiniz.

Philips XC8043/01 Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

' Bu modeli tercih etmemin nedenlerinden biri şu an piyasadaki şarj süresi en uzun makine olması. Bunun yanında kullanırken sürekli tetiğe basma derdiniz yok. İçerisinde iki adet başlık var ve evde kullanacaksanız gayet yeterli. Led olması da güzel bir özellik. 100 mt karelik evi rahatlıkla temizliyor. Eco modu verimli, sürekli turbo modda çalıştırmanız gerekmiyor. Makine gayet pratik, sürekli arkanızda bir kabloyla dolanmak zorunda değilsiniz. Elektrikli süpürgenin performansını veriyor, ikinci bir süpürge almanıza da gerek yok.'

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Miele Triflex Hx2 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Miele Triflex Hx2 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Son 30 günün en düşük fiyatıyla bu süpürgeye sahip olmak istemez misiniz?

Üstelik bu süpürge tüm evin tek seferde temizliği için 120 dakikaya varan çalışma süresi sunuyor.

Miele Triflex Hx2 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

'Çekim gücü gayet yeterli ve güçlü. 3 farklı güç kademesi olması çok kullanışlı. 2 ayrı bataryası var batarya bitti derdi olmuyor. Düşünenlere tavsiye ederim.'

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Dreame R20 Dikey Süpürge

Dreame R20 Dikey Süpürge

Dreame R20 Dikey Süpürge, hafifliği ve güçlü çekim gücü ile kullanıcılar tarafından beğeniliyor. 

Dreame R20 Dikey Süpürge

'4 ay önce kendime almıştım. Şimdi tekrar arkadaşıma ev hediyesi olarak aldım. Gerçekten ama gerçekten haftalar boyunca yaptığım araştırmaların hakkını yüzde yüz veren bir ürün. Diğer marka sadece fiyatı şişirilmiş bir balon. Keşke diğer elektronik ev ürünlerinde de Dreame’yi görebilsek.'

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Bosch BBS711W Unlimited 7 Şarjlı Dik Süpürge

Bosch BBS711W Unlimited 7 Şarjlı Dik Süpürge

Bosch BBS711W Unlimited 7, hafif ve kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor. Çekim gücü oldukça iyi ve otomatik mod geçişiyle kullanıcı konforunu artırıyor. 

Bosch BBS711W Unlimited 7 Şarjlı Dik Süpürge

'Çekim gücü eco modda bile müthiş bence çok kaliteli sağlam bir makine halıya yapışıyor resmen eco modda turboyu anlatmama gerek yok. Şarj süresi olması gerektiği gibi bence hiç de az değil bir ev rahatlıkla süpürülür.'

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Karcher Vc6 Cordless Ourfamily Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Karcher Vc6 Cordless Ourfamily Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Tam bir fiyat performans ürünü.

Birçok akıllı özellik arasında tek tıkla toz haznesi boşaltma, Boost Modu, ulaşılması zor alanlarda temizlik için ergonomik tasarım ve tozu daha görünür hale getiren ve güvenilir kir toplamayı garanti eden aktif zemin başlığındaki LED ışıklar yer alıyor. Diğer avantajlar arasında sessiz çalışma hacmi, ayrı filtre temizleme aracı ve pil durumunu ve ilgili mesajları herhangi bir zamanda gösteren okunması kolay pil durumu göstergesi yer alıyor.

Karcher Vc6 Cordless Ourfamily Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

'Araştırmalarımız sonucunda Karcher hakkında çok az yorum vardı ama alan herkes çok memnundu. Biz de iyi ki almışız diyoruz. Tam bir fiyat performans ürünü.'

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Newal VAC-3420 Kablosuz Dikey Süpürge

Newal VAC-3420 Kablosuz Dikey Süpürge

Uygun fiyatlı kullanımı kolay bir süpürge.

Vision Led teknolojisine sahip V Tipi Turbo fırçaya sahip olan süpürge 40 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.

Akıllı dijital led ekranı sayesinde de kullanımı çok pratik.

Newal VAC-3420 Kablosuz Dikey Süpürge

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LG A9T-ULTRA All In One Tower Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

LG A9T-ULTRA All In One Tower Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

LG A9T-ULTRA süpürge, hafif yapısı ve güçlü emiş gücü ile kullanıcılardan olumlu yorumlar alan bir ürün. Çift batarya sayesinde de daha uzun kullanım süresi sunuyor.

LG A9T-ULTRA All In One Tower Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

'Normal mod çekim gücü düşük ancak güçlü ve turbo mod gayet başarılı ve çift batarya oluşu şarjı yeter mi endişesini ortadan kaldırıyor ayrıca paspas başlığı ister sadece paspas yapıyor isterseniz hem süpürüp hem de aynı anda paspas yapıyor bence gayet başarılı, başka modellere bakmaya gerek yok, ayrıca istasyonu çok şık ve çok başarılı.'

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Viomi A9 23000 Pa LED Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

Viomi A9 23000 Pa LED Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

Güçlü çekim gücü ve LED ışıkları ile kullanıcıları memnun eden bir süpürge.

İndirimli fiyatı 7209 TL.

Viomi A9 23000 Pa LED Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

'Süpürge fiyat performans ürününün kesinlikle iki üç tık üzerinde. Ben memnun kaldım. Bu fiyata böyle ürün çok bile dedim. Bu makine bana göre D***n ile yarışacak bir makine. Çok araştırdım ve birçok marka model ile karşılaştırdım neredeyse hepsinden güç/fiyat olarak ayrışıyordu.'

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Homend Dustrider 1261h Şarjlı Led Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

Homend Dustrider 1261h Şarjlı Led Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

Emiş gücü, özellikle turbo modda oldukça tatmin edici olan süpürgenin şarj süresi de gayet yeterli ve günlük kullanım için ideal. 

Homend Dustrider 1261h Şarjlı Led Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

'Bu fiyata bedava … Hafifliği ve emiş gücü gayet iyi, iki kademe hız ayarında oldukça başarılı ama beni en çok şaşırtan ışığının beklediğimden çok çok daha iyi ve etkili olması, karanlıkta temizlik yapmak neredeyse çok daha iyi.'

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Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge

Hafif ve pratik yapısı ile dikkat çeken Kiwi süpürgenin fiyatı şu anda sadece 599 TL.

Kablolu olsun yeter ki uygun fiyatlı olsun diyenler için harika bir fırsat.

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge

'Çekim gücü günlük temizlik için gayet güzel yeterli iyi çekiyor alt kafası oynar ama alışıyorsunuz ayrıca oynaması sebebi ile mutfak dolap altları yatak baza altınız yüksekse biraz çok güzel giriyor ve temizliyor kesinlikle fiyat performans ürünü.'

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