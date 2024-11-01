Kasım Fırsatları Başladı! Dyson'dan Philips'e İndirimli Kablosuz Dikey Süpürgeler Burada!

Güçlü çekim gücü ve LED ışıkları ile kullanıcıları memnun eden bir süpürge.

İndirimli fiyatı 7209 TL.

Viomi A9 23000 Pa LED Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

'Süpürge fiyat performans ürününün kesinlikle iki üç tık üzerinde. Ben memnun kaldım. Bu fiyata böyle ürün çok bile dedim. Bu makine bana göre D***n ile yarışacak bir makine. Çok araştırdım ve birçok marka model ile karşılaştırdım neredeyse hepsinden güç/fiyat olarak ayrışıyordu.'