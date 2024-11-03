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Kasım Fırsatları Başladı! Binlerce Ürün Arasından İndirimli Bebek Arabaları ve Oto Koltuklarını Seçtik!

etiket Kasım Fırsatları Başladı! Binlerce Ürün Arasından İndirimli Bebek Arabaları ve Oto Koltuklarını Seçtik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 11:01

Bebeğiniz için aradığınız güvenli, konforlu, kolay katlanan ve kolay sürülen bebek arabası burada. Üstelik şu anda indirimde! Doğumdan itibaren kullanabileceğiniz oto koltukları, ikiz bebek arabaları ve daha fazlası. Bebeğiniz için binlerce ürün arasından en iyilerini seçtik. Eğer bir bebek arabası ya da oto koltuğu almayı planlıyorsanız, Kasım indirimlerinden sizin için seçtiğimiz oto koltuk ve bebek arabası modellerine ve kullanıcı yorumlarına göz atarak hızlıca kararınızı verebilirsiniz.

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 03.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Chicco Goody Plus Bebek Arabası

Chicco Goody Plus Bebek Arabası

Goody Plus, Chicco'nun tek tuşla kendi kendine katlanabilir mekanizmaya sahip bebek arabasıdır, tamamen yatırılabilir sırtlık ayarı sayesinde doğumdan itibaren 22 kg'a kadar kullanılabilir.

Prime üyelerine özel fiyatı şu anda 10.125 TL.

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Chicco Goody Plus Bebek Arabası

'Kaliteli bir bebek arabasından sonra geçmemize rağmen kuş gibi oluşuyla bizi şaşırttı. Fiyatına bakmadan alınabilir.'

İndirimli diğer bebek arabalarına da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Maxi-Cosi RodiFix S I-Size ADAC'lı Isofix'li 15-36 Kg Çocuk Oto Koltuğu

Maxi-Cosi RodiFix S I-Size ADAC'lı Isofix'li 15-36 Kg Çocuk Oto Koltuğu

Rahat, konforlu ve kaliteli bir oto koltuğu.

Tam %28 indirimde!

Fiyatı indirimde 6294 TL.

Maxi-Cosi RodiFix Isofix'li Çocuk Oto Koltuğu

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İndirimli diğer bebek arabaları ve oto koltuklarına da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Bebeconfort EvolveFix Plus i-Size 360 Derece Döndürülebilen Araba Koltuğu

Bebeconfort EvolveFix Plus i-Size 360 Derece Döndürülebilen Araba Koltuğu

Doğumdan 12 yaşa kadar yıllarca güvenle kullanabileceğiniz bir oto koltuğu.

Fiyatı Kasım indirimlerine özel 11.994 TL.

Bebeconfort EvolveFix Plus i-Size 360 Derece Döndürülebilen Araba Koltuğu

'4 yaşında bir kızımız var ve dönen ve yine de rahat ve güvende hissedecek bir araba koltuğu arıyordum. Bu harika ve hayatı bizim için kolaylaştırıyor.'

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Inglesina Quid 2 Tek El Tek Hamle ile Katlanıp Açılan Kabin Boy Bebek Arabası

Inglesina Quid 2 Tek El Tek Hamle ile Katlanıp Açılan Kabin Boy Bebek Arabası

Sık seyahat edenler için pratik bir bebek arabası.

Dünya çapındaki seyahatleriniz için ideal olan ultra kompakt ve ekstra hafif bebek arabası. Uçakta baş üstü dolabına kolayca yerleştirilebilir. 22 kg'a kadar kullanılabilir.

Fiyatı şu anda 18.621 TL.

Inglesina Quid 2 Tek El Tek Hamle ile Katlanıp Açılan Kabin Boy Bebek Arabası

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Bebeconfort Haze Trio 3'ü 1 Arada Seyahat Sistemi

Bebeconfort Haze Trio 3'ü 1 Arada Seyahat Sistemi

Katlanınca kolayca bagaja sığan, hafif, doğumdan 4 yaşa kadar kullanabileceğiniz bir seyahat sistemi.

Fiyatı Kasım indirimlerine özel 14.394 TL.

Bebeconfort Haze Trio 3'ü 1 Arada Seyahat Sistemi

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Chicco Ohlala İkiz Bebek Arabası

Chicco Ohlala İkiz Bebek Arabası

İkiz bebeği olanlar için kaliteli ve konforlu bir bebek arabası.

Fiyatı 12.209 TL.

Chicco Ohlala İkiz Bebek Arabası

'Ürünün kalitesi tartışılmaz çok güzel ve kaliteli bir ürün. Amazonun Prime day indiriminde neredeyse piyasa fiyatının yarısına aldık teşekkürler.'

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Hauck Puset Rapid 4R Plus Bebek Arabası

Hauck Puset Rapid 4R Plus Bebek Arabası

5 noktalı emniyet kemerine sahip olan bebek arabası, yumuşak yastıklı yatma pozisyonuna, gölgelik ve gözetleme pencereli 50+ UV korumalı uzatılabilir güneş siperliğine ve hava sirkülasyonu için file alanına sahip.

Katlaması da oldukça kolay.

Fiyatı şu anda 5459 TL.

Hauck Puset Rapid 4R Plus Bebek Arabası

'Çok büyük ve sağlam bir bebek arabası tam bir Alman icadı teşekkürler Amazon.'

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Doona+ Bebek Arabasına Dönüşen Tekerlekli Gr 0 Ana Kucağı Oto Koltuğu

Doona+ Bebek Arabasına Dönüşen Tekerlekli Gr 0 Ana Kucağı Oto Koltuğu

Doona+ Tekerlekli Ana Kucağı Oto Koltuğu, saniyeler içinde hayatınızı kolaylaştıran bir dönüşümle bebek oto koltuğundan şık bir bebek arabasına evrilen devrim niteliğinde bir seyahat sistemi.

Fiyatı şu anda 22.499 TL.

Doona+ Bebek Arabasına Dönüşen Tekerlekli Gr 0 Ana Kucağı Oto Koltuğu

'Yeni doğan bebişler için mükemmel bir ürün hele ki tecrübesizseniz ve ilk çocuğunuzsa kesinlikle bu ürün derim kullanımı çok rahat .'

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Britax Römer KIDFIX Z-LINE Oto Koltuğu

Britax Römer KIDFIX Z-LINE Oto Koltuğu

Isofix özelliği bulunan ve güvenlik açısından çok başarılı olan Britax oto koltuğu 15-36 kg arası bebek ve çocuklar için uygundur.

Fiyatı şu anda indirimde 8548 TL.

Britax Römer KIDFIX Z-LINE Oto Koltuğu

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Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti

Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti

Güzel havalarda bebek arabasına en güzel alternatif! Bebek arabasında durmayan miniklerine bir alternatif arayan ebeveynler için her ihtiyaç düşünülerek tasarlanmış olan, 10 ay – 4 yaş arası uygun olan bir ürün.

Fiyatı şu anda 8743 TL.

Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti

'Kolay kurulum ve sağlam ürün.'

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