Adanalı'nın 'İdil'iydi: Uzun Zaman Sonra Görüntülenen Selin Demiratar Son Haliyle Dikkat Çekti!

Bir dönemin en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Adanalı ekranlara damgasını vurmayı başarmıştı. Hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Selin Demiratar'ın canlandırdığı 'İdil' karakteri olmuştu. Son röportajlarından birinde EYT'ye geçtiğini ve ekranları özlemediğini söylemişti.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ve gözlerden uzak kalan Selin Demiratar bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali de dikkatlerden kaçmadı.