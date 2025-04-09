Adanalı'nın 'İdil'iydi: Uzun Zaman Sonra Görüntülenen Selin Demiratar Son Haliyle Dikkat Çekti!
Adanalı'nın 'İdil'iydi: Uzun Zaman Sonra Görüntülenen Selin Demiratar Son Haliyle Dikkat Çekti!
Bir dönemin en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Adanalı ekranlara damgasını vurmayı başarmıştı. Hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Selin Demiratar'ın canlandırdığı 'İdil' karakteri olmuştu. Son röportajlarından birinde EYT'ye geçtiğini ve ekranları özlemediğini söylemişti.
Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ve gözlerden uzak kalan Selin Demiratar bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali de dikkatlerden kaçmadı.
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2008-2010 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Adanalı dizi Türk televizyonlarına damga buran yapımlardan olmuştu.
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Her bir karakteriyle hafızalara kazınan popüler dizinin unutulmazlarından biri de 'İdil Ertürk'e hayat veren Selin Demiratar olmuştu.
Daha önce "Eşim, kedilerim ve köpeklerimle güzel bir hayat yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu sefer tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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