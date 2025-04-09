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Adanalı'nın 'İdil'iydi: Uzun Zaman Sonra Görüntülenen Selin Demiratar Son Haliyle Dikkat Çekti!

Adanalı'nın 'İdil'iydi: Uzun Zaman Sonra Görüntülenen Selin Demiratar Son Haliyle Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 15:55

Bir dönemin en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Adanalı ekranlara damgasını vurmayı başarmıştı. Hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Selin Demiratar'ın canlandırdığı 'İdil' karakteri olmuştu. Son röportajlarından birinde EYT'ye geçtiğini ve ekranları özlemediğini söylemişti. 

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ve gözlerden uzak kalan Selin Demiratar bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali de dikkatlerden kaçmadı.

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2008-2010 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Adanalı dizi Türk televizyonlarına damga buran yapımlardan olmuştu.

2008-2010 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Adanalı dizi Türk televizyonlarına damga buran yapımlardan olmuştu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi isimlerin yer aldığı aksiyon dolu dizi izleyenleri hem heyecanladıran hem de güldüren yapımlar arasına girmişti. 79. bölümüyle final yaparak ekranlara veda eden Adanalı yayın hayatı bitse bile unutulmayan diziler listesindeki yerini aldı.

Her bir karakteriyle hafızalara kazınan popüler dizinin unutulmazlarından biri de 'İdil Ertürk'e hayat veren Selin Demiratar olmuştu.

Her bir karakteriyle hafızalara kazınan popüler dizinin unutulmazlarından biri de 'İdil Ertürk'e hayat veren Selin Demiratar olmuştu.

'Acı Hayat' dizisiyle adını duyuran Selin Demiratar, 'Adanalı', 'Şüphe', 'Huzur Sokağı' gibi yapımlarla yıldızını parlatmıştı.

2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturan Demiratar oyunculuk kariyerini rafa kaldırmış ve ekranlardan uzaklaşmıştı. 

O günden sonra da hayatını kameralardan uzak şekilde yaşama kararı almıştı. Nadiren görüntülenen ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında 'EYT'ye geçtim, inan özlemiyorum. İzlemeyi seviyorum ama bir daha o set temposuna girmek bilmiyorum' demişti. 

Bu açıklamasıyla yeni projelerde yer almayacağı düşünülen Selin Demiratar birkaç önce ise ekranlara dönmeye hazırlandığını ve kendisine gelen projeleri değerlendirdiğini söyleyerek kafaları karıştırmıştı.

Daha önce "Eşim, kedilerim ve köpeklerimle güzel bir hayat yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu sefer tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.

Daha önce "Eşim, kedilerim ve köpeklerimle güzel bir hayat yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu sefer tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.

Adanalı'daki performansıyla akıllarda kalan Selin Demiratar'ın son hali de dikkatlerden kaçmadı. Eski halinden hiçbir şey kaybetmeyen Demiratar'ın fit formunu koruduğu da fark edildi. Kullanıcıların bir kısmı da 'Hiç değişmemiş' demekten kendini alamadı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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