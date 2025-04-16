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Zeytin Ağacı Seyircisine Müjde! 3. Sezon Hazırlıkları Başladı

Zeytin Ağacı Seyircisine Müjde! 3. Sezon Hazırlıkları Başladı

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2025 - 19:21

Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından Zeytin Ağacı, 2. sezonuyla yayınlanmasının ardından hemen 3. sezon onayı almıştı. Seyircisi Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ederken müjdeli haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, Zeytin Ağacı için hazırlıkların başladığını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrolünü paylaştığı Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunda haberler var!

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrolünü paylaştığı Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunda haberler var!

Nuran Evren Şit'in kaleminden çıkan Zeytin Ağacı, Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarının başında geliyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizi Ayvalık'ın enfes atmosferiyle seyirciye zevkli bir hikaye anlatıyor. 2. sezonu 11 Temmuz 2024'te yayınlanan dizinin 3. sezonu için henüz tarih belli olmasa da Birsen Altuntaş hazırlıklara başlandığına dair nefis haberi verdi.

Zeytin Ağacı çekimleri bu yaz başlıyor!

Zeytin Ağacı çekimleri bu yaz başlıyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeytin Ağacı'nın 3. sezon çekimleri temmuz ayında Ayvalık'ta başlayacak. Yönetmen koltuğuna ise ikinci sezonu da çeken ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz oturacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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