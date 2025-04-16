Zeytin Ağacı Seyircisine Müjde! 3. Sezon Hazırlıkları Başladı
Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından Zeytin Ağacı, 2. sezonuyla yayınlanmasının ardından hemen 3. sezon onayı almıştı. Seyircisi Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ederken müjdeli haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, Zeytin Ağacı için hazırlıkların başladığını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrolünü paylaştığı Zeytin Ağacı'nın 3. sezonunda haberler var!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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