Düğün Fotoğrafları Geldi: Merve Boluğur’un Eski Eşi Dj Mert Aydın Yeniden Evlendi!

Düğün Fotoğrafları Geldi: Merve Boluğur'un Eski Eşi Dj Mert Aydın Yeniden Evlendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
28.10.2025 - 22:46

2022’de Merve Boluğur’la evlenip sadece 53 gün sonra yollarını ayıran DJ Mert Aydın, bu kez muradına erdi! Ağustos ayında sevgilisi Fatma Savk’a evlenme teklifi eden Aydın'ın geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girdiği ortaya çıktı. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu!

İşte detaylar...

Bir dönem Merve Boluğur’la yaptığı kısa süreli evlilikle magazin gündemine bomba gibi düşen DJ Mert Aydın, yeniden nikah masasına oturdu.

Hatırlarsanız, 2022 yılının Ekim ayında Merve Boluğur ikinci kez evlenmeye karar vermiş, o dönemde herkes “Merve mutluluğu buldu!” demişti. Ancak o mutluluk kısa sürdü. Çift yalnızca 53 gün evli kalabildi.

Mert Aydın, evliliklerinin fikir ayrılığı gerekçesiyle sonlandığını açıklamış ardından da sessizliği gömülmüştü.

Aradan geçen üç yılın ardından, Mert Aydın yeniden aşkı buldu.

DJ’lik kariyerine hız kesmeden devam eden Aydın, geçtiğimiz Ağustos ayında sevgilisi Fatma Savk’a evlenme teklifi etmişti.

Ve şimdi o teklif mutlu sonla taçlandı! 💍

Geçtiğimiz saatlerde çiftin nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Fatma Savk, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve soyadını “Fatma Savk Aydın” olarak değiştirdi. Biz de çifte mutluluklar diliyoruz! 💫

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
