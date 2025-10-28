Düğün Fotoğrafları Geldi: Merve Boluğur’un Eski Eşi Dj Mert Aydın Yeniden Evlendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Merve Boluğur’la yaptığı kısa süreli evlilikle magazin gündemine bomba gibi düşen DJ Mert Aydın, yeniden nikah masasına oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradan geçen üç yılın ardından, Mert Aydın yeniden aşkı buldu.
Ve şimdi o teklif mutlu sonla taçlandı! 💍
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın