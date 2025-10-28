onedio
Alperen Duymaz'ın Yeni Dizisi İçin Partnerlik Teklifi Giden İki İsim Heyecan Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
28.10.2025 - 21:55

TRT Tabii’nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden Beklenen Mehdi için geri sayım başladı! Başrolde Alperen Duymaz’ın yer aldığı dizi bu hafta Şanlıurfa’da sete çıkıyor. Kadroya son olarak Feyyaz Duman da dahil oldu. Kadın başrol için ise iki güzel oyuncuya teklif gitti! 

Gelin bakalım Duymaz'a partner olma ihtimali olan o iki isim kimlermiş birlikte bakalım. 🔥

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT Tabii, yeni sezona iddialı bir yapımla girmeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu, yapımını Medyafikir Kulübü’nün üstlendiği dizide Alperen Duymaz bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Yakışıklı oyuncu, dizide Özbek asıllı istihbaratçı Ahrar Zakirov karakterine hayat verecek.

Senaryosu İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal imzalı olan yapım, güçlü hikayesi kadar dikkat çekici oyuncu kadrosuyla da merak uyandırıyor.

Kadroya son olarak sevilen oyuncu Feyyaz Duman katıldı.

Duman, “Zeynel” rolüyle Fatih Gühan’ın canlandırdığı Sadık karakterinin akıl hocası olarak hikayeye dahil olacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Engin Benli, Didem İnselel, Taylan Meydan ve Ilgaz Kaya gibi isimler bulunuyor.  

Ancak en çok merak edilen detay, dizinin kadın başrolü. İlk etapta Bensu Soral’la anlaşma sağlanmıştı ancak ünlü oyuncu şartlarda uzlaşamadığı gerekçesiyle projeden ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerde iki güçlü aday konuşuluyor: Aslıhan Malbora ve Su Burcu Yazgı Coşkun!

Kimin “Rana” karakterine hayat vereceği henüz belli değil ama belli olan bir şey var: Beklenen Mehdi şimdiden sezonun en merak edilen dizilerinden biri oldu!

