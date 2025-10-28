Alperen Duymaz'ın Yeni Dizisi İçin Partnerlik Teklifi Giden İki İsim Heyecan Yarattı!

TRT Tabii’nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden Beklenen Mehdi için geri sayım başladı! Başrolde Alperen Duymaz’ın yer aldığı dizi bu hafta Şanlıurfa’da sete çıkıyor. Kadroya son olarak Feyyaz Duman da dahil oldu. Kadın başrol için ise iki güzel oyuncuya teklif gitti!

Gelin bakalım Duymaz'a partner olma ihtimali olan o iki isim kimlermiş birlikte bakalım. 🔥

Kaynak: Birsen Altuntaş