Alperen Duymaz'ın Yeni Dizisi İçin Partnerlik Teklifi Giden İki İsim Heyecan Yarattı!
TRT Tabii’nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden Beklenen Mehdi için geri sayım başladı! Başrolde Alperen Duymaz’ın yer aldığı dizi bu hafta Şanlıurfa’da sete çıkıyor. Kadroya son olarak Feyyaz Duman da dahil oldu. Kadın başrol için ise iki güzel oyuncuya teklif gitti!
Gelin bakalım Duymaz'a partner olma ihtimali olan o iki isim kimlermiş birlikte bakalım. 🔥
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT Tabii, yeni sezona iddialı bir yapımla girmeye hazırlanıyor.
Kadroya son olarak sevilen oyuncu Feyyaz Duman katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerde iki güçlü aday konuşuluyor: Aslıhan Malbora ve Su Burcu Yazgı Coşkun!
