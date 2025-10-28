Reyting Uzmanından Flaş İddia: Uzak Şehir'deki Düşüşün Sebebi Senaryo Değil!

Açıklamasına göre, saat 22.20 sularında bazı uydu alıcılarından kanalın sinyali gitmiş, dizinin tam o sırada üç puan birden kaybettiği belirlendi. Ardından 22.50’de yaşanan deprem nedeniyle yayın bir kez daha sekteye uğramış ve dizinin reytingi 1.5 puan daha düşmüş.

Yani iddiaya göre Uzak Şehir bu hafta senaryosuyla değil, şanssız olaylarla mücadele etti.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.