Reyting Uzmanından Flaş İddia: Uzak Şehir'deki Düşüşün Sebebi Senaryo Değil!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.10.2025 - 19:57

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir, son haftalarda reyting sıralamasında yaşadığı sert düşüşle dikkat çekti. Sosyal medyada “dizinin temposu mu düştü?” tartışmaları sürerken, bir reyting uzmanının iddiası gündeme bomba gibi düştü! Uzman, düşüşün senaryoyla değil teknik aksaklıklarla ilgili olduğunu açıkladı. 

Gelin o iddiaların detaylarına birlikte bakalım.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Birbirinden iddialı dizilerin arasında her hafta zirvede yer alan Uzak Şehir, son iki haftada beklenmedik bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta 16+ reyting alan dizi, bu hafta 2+ puanlık kayıpla şaşkına çevirdi.

Son bölümde Alya’nın Boran'a donör oluşu ve Bora’nın hayata dönüş sahnesi sosyal medyada olay olmuştu. Ancak reytinglerdeki sert düşüşün neden kaynaklandığı açıklanamamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bir reyting uzmanı, düşüşün içerikten değil dış etkenlerden kaynaklandığını öne sürdü.

Açıklamasına göre, saat 22.20 sularında bazı uydu alıcılarından kanalın sinyali gitmiş, dizinin tam o sırada üç puan birden kaybettiği belirlendi. Ardından 22.50’de yaşanan deprem nedeniyle yayın bir kez daha sekteye uğramış ve dizinin reytingi 1.5 puan daha düşmüş.

Yani iddiaya göre Uzak Şehir bu hafta senaryosuyla değil, şanssız olaylarla mücadele etti. 

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

