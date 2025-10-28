onedio
Kıskanmak Dizisi Yeni Bölüm Bu Akşam Yayınlanacak mı? 28 Ekim 2025 Salı NOW TV Yayın Akışı

Gülistan Başköy
28.10.2025 - 18:14

Kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Beril Pozam gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kıskanmak, sezonun en iddialı dizileri arasında yer alıyor. Her bölümüyle sosyal medyada olay olan dizinin yeni bölümü bu akşam var mı, saat kaçta başlıyor merak ediliyor. NOW TV’nin 28 Ekim 2025 Salı yayın akışı belli oldu. Peki Kıskanmak yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda mı?

Kıskanmak Dizisi Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Kıskanmak’ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Aşk, tutku ve kıskançlık üçgeninde geçen yeni bölüm, seyirciyi yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

28 Ekim 2025 Salı NOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:30 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kıskanmak

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 Kıskanmak

  • 00:00 Ben Onun Annesiyim

