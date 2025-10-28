onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kral Kaybederse Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? 28 Ekim 2025 Salı Star TV Yayın Akışı

Kral Kaybederse Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? 28 Ekim 2025 Salı Star TV Yayın Akışı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.10.2025 - 17:54

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri. Her bölümüyle heyecanla izlenen dizinin yeni bölümü bu akşam var mı, saat kaçta başlıyor, merak konusu oldu. Star TV’nin 28 Ekim 2025 Salı yayın akışı belli oldu. Peki Kral Kaybederse yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda mı?

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kral Kaybederse Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı, Yok mu?

Kral Kaybederse Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı, Yok mu?

Kral Kaybederse’nin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşacak.

28 Ekim 2025 Salı Star TV Yayın Akışı

28 Ekim 2025 Salı Star TV Yayın Akışı

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 16:15 Söz

  • 19:00 Star Haber (Canlı)

  • 20:00 Kral Kaybederse

  • 00:15 Sahipsizler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın