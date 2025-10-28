onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gözleri Karadeniz Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? 28 Ekim 2025 ATV Yayın Akışı

Gözleri Karadeniz Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? 28 Ekim 2025 ATV Yayın Akışı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.10.2025 - 17:23

ATV'nin sevilen dizisi Gözleri Karadeniz'in yeni bölüm tarihi ve saati merak edilmeye başlandı. 28 Ekim 2025 Salı itibariyle ATV yayın akışı araştırılıyor. Peki Gözleri Karadeniz bu akşam var mı, yok mu? Gözleri Karadeniz yeni bölüm saat kaçta? 

İşte yanıtı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gözleri Karadeniz Bu Akşam Var mı?

Gözleri Karadeniz Bu Akşam Var mı?

ATV'nin 28 Ekim 2025 Salı yayın akışına göre Gözleri Karadeniz dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.

28 Ekim 2025 Salı ATV Yayın Akışı

28 Ekim 2025 Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri (Canlı)

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Aynadaki Yabancı

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 atv Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 Gözleri Karadeniz

  • 00:20 Aynadaki Yabancı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilecek içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın