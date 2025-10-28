Bahar Dizisi Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı? 28 Ekim 2025 Salı Show TV Yayın Akışı
Başrollerinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölüm tarihi ve saati araştırılıyor. 28 Ekim 2025 Salı Show TV yayın akışı yayınlandı. Peki Bahar bu aklam var mı, yeni bölüm saat kaçta?
İşte yanıtı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar Dizisi Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Ekim 2025 Salı Show Yayın Akışı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın