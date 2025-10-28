onedio
Bahar Dizisi Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı? 28 Ekim 2025 Salı Show TV Yayın Akışı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.10.2025 - 17:41

Başrollerinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölüm tarihi ve saati araştırılıyor. 28 Ekim 2025 Salı Show TV yayın akışı yayınlandı. Peki Bahar bu aklam var mı, yeni bölüm saat kaçta?

Bahar Dizisi Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Kanald D'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak.

28 Ekim 2025 Salı Show Yayın Akışı

  • 08:15 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 Bahar

  • 00:15 Veliaht

