Boran'ın Hayata Döndüğü Uzak Şehir Büyük Düşüş Yaşadı: 27 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?
27 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu!
Uzak Şehir'de Boran'ın hayata dönmesi reyting sonuçlarını olumsuz etkiledi. Uzak Şehir 2+ reyting düşüş yaşarken, Cennetin Çocukları ve Esra Erol'da ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yükselişi dikkat çekti. 27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?
Birlikte inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümünde Alya, Boran'a donör oldu ve Boran'ın hayata dönmesini sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
27 Ekim Pazartesi TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları
27 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları
27 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın