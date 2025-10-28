onedio
Boran'ın Hayata Döndüğü Uzak Şehir Büyük Düşüş Yaşadı: 27 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy
28.10.2025 - 10:40

27 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Uzak Şehir'de Boran'ın hayata dönmesi reyting sonuçlarını olumsuz etkiledi. Uzak Şehir 2+ reyting düşüş yaşarken, Cennetin Çocukları ve Esra Erol'da ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yükselişi dikkat çekti. 27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?

Birlikte inceleyelim...

Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümünde Alya, Boran'a donör oldu ve Boran'ın hayata dönmesini sağladı.

Boran'ın hayata dönmesi 27 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçlarına Nasıl Yansıdı?

Uzak Şehir izleyicisi Boran'ın hayata dönmesinden pek memnun değil gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta 16+ reyting gören Uzak Şehir, bu hafta 2+ reyting düşüş yaşadı.

Dizi olarak rakibi Cennetin Çocukları ise yükselişe geçti.

27 Ekim Pazartesi TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları

Uzak Şehir her üç kategoride de düşüş yaşamasına rağmen tüm kategorilerde zirvedeki yerini korudu. Cennetin Çocukları'nın yükselişi dikkatlerden kaçmadı.

27 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları

Müge Anlı ile Tatlı Sert, zirveye yakın takibini sürdürdü. Cennetin Çocukları ise güç kazanarak üçüncü sıraya göz kırptı.

27 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

Gündüz kuşağından Müge Anlı ve Esra Erol'da programları da büyük bir başarı yakalamayı sürdürdü. Ana haber bültenleri ilk 10'da yer aldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
