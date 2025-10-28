Milyoner'de İnsan Vücuduyla İlgili Soruyu Yanlış Cevapladığı İçin Eleştirilen Doktor Yarışmacıya Destek Yağdı
Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan 'İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?' sorusu günlerdir tartışılıyor. Doktor olan yarışmacının soruyu bilememesi sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Ancak başta meslektaşları olmak üzere pek çok kişi yarışmacıya desteklerini açıkladılar.
Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan "İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?" sorusu günlerdir gündemden düşmüyor.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Sorunun sosyal medyada gündem olmasının ardından pek çok doktor ve izleyici, yarışmacıya destek oldu.
