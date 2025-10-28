onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Milyoner'de İnsan Vücuduyla İlgili Soruyu Yanlış Cevapladığı İçin Eleştirilen Doktor Yarışmacıya Destek Yağdı

Milyoner'de İnsan Vücuduyla İlgili Soruyu Yanlış Cevapladığı İçin Eleştirilen Doktor Yarışmacıya Destek Yağdı

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 09:04

Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan 'İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?' sorusu günlerdir tartışılıyor. Doktor olan yarışmacının soruyu bilememesi sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Ancak başta meslektaşları olmak üzere pek çok kişi yarışmacıya desteklerini açıkladılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan "İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?" sorusu günlerdir gündemden düşmüyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir doktora sorulan "İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?" sorusu günlerdir gündemden düşmüyor.

Doktor olduğu öğrenilen yarışmacı soruyu yanlış cevaplayınca, sunucu Oktay Kaynarca'nın sözleri de gündem olmuştu. Yarışmacının 'teoride olduğu gibi pratikte olmuyor' sözlerine karşılık Kaynarca, 'İnsan öğrendiklerini unutmamalı' açıklamasında bulunmuştu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Sorunun sosyal medyada gündem olmasının ardından pek çok doktor ve izleyici, yarışmacıya destek oldu.

Sorunun sosyal medyada gündem olmasının ardından pek çok doktor ve izleyici, yarışmacıya destek oldu.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın