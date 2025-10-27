onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 21:55

Goygoy ihtiyacımızı sık sık gideren X ailemi bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını bir kez daha goygoylarına alet ederek kahkahaya boğmayı başardılar. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahanız olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Genç gösteriyor gibi sanki ya bir daha düşünelim.

1. Genç gösteriyor gibi sanki ya bir daha düşünelim.
twitter.com

2. Dürbünü bulmam 5 dakika sürdü.

2. Dürbünü bulmam 5 dakika sürdü.
twitter.com

3. Harika menü

3. Harika menü
twitter.com

4. Yetişmek mümkün değil!!!

4. Yetişmek mümkün değil!!!
twitter.com

5. Tabiatı bu dizinin öyle demeyelim

5. Tabiatı bu dizinin öyle demeyelim
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gerçekten sana ne gerek vardı ki?

6. Gerçekten sana ne gerek vardı ki?
twitter.com

7. Harika bir tespit olmuş!

7. Harika bir tespit olmuş!
twitter.com

8. Derin düşüncelere daldırdı...

8. Derin düşüncelere daldırdı...
twitter.com

9. Biraz da romantizm

9. Biraz da romantizm
twitter.com

10. Her gün bizdir:

10. Her gün bizdir:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. 😅

11. 😅
twitter.com

12. Rolü sahiplenmişler diyelim...

12. Rolü sahiplenmişler diyelim...
twitter.com

13. Masumlar Apartmanı çık aklımızdan

13. Masumlar Apartmanı çık aklımızdan
twitter.com

14. Şaka maka büyük başarı

14. Şaka maka büyük başarı
twitter.com

15. Yaaa o kadar güzelsin ki 🥹

15. Yaaa o kadar güzelsin ki 🥹
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. 🥲

16. 🥲
twitter.com

17. Yakışmadı 😅

18. Haftaya görüşmek üzere!

18. Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın