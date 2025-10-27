Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Goygoy ihtiyacımızı sık sık gideren X ailemi bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını bir kez daha goygoylarına alet ederek kahkahaya boğmayı başardılar. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahanız olsun!