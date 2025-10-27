onedio
Sahtekarlar'da "Taha Diziden Çıksın" Diyen İzleyiciye, Karaktere Hayat Veren Oyuncunun Cevabı Kahkaha Attırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 21:00

NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisi kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Pazar akşamları yayınlanan dizi reytinglerde zirveyi zorlamaya başlayınca sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden biri oldu. İzleyicilerin sık sık yorum yaptığı diziyle ilgili bu kez sonu herkesi güldüren bir an yaşandı. Bir izleyicinin 'Taha diziden çıkabilir mi?' yorumunu gören karakterin sahibi Can Bartu Arslan, verdiği cevapla görenleri kahkahaya boğdu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisi kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Çok beğenilen dizi, 2. bölümünden itibaren yükselen reytingleriyle zirveyi zorlamaya başladı. Konusu ilgi çeken dizi, ünlü camiasında da Hilal Altınbilek'in estetikleri sebebiyle ayrıca gündeme geldi.

Dizinin izleyicilerinden biri, Can Bartu Arslan'ın canlandırdığı Taha karakteri için yorumda bulundu.

'Diziden çıkabilir mi lütfen?' yorumunu gören genç oyuncu, görenleri kahkahaya boğacak bir yorumda bulundu. Genç oyuncu, 'Abla ben ev kiramı ödemeyeyim mi?' cevabını verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
