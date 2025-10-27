Sahtekarlar'da "Taha Diziden Çıksın" Diyen İzleyiciye, Karaktere Hayat Veren Oyuncunun Cevabı Kahkaha Attırdı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisi kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Pazar akşamları yayınlanan dizi reytinglerde zirveyi zorlamaya başlayınca sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden biri oldu. İzleyicilerin sık sık yorum yaptığı diziyle ilgili bu kez sonu herkesi güldüren bir an yaşandı. Bir izleyicinin 'Taha diziden çıkabilir mi?' yorumunu gören karakterin sahibi Can Bartu Arslan, verdiği cevapla görenleri kahkahaya boğdu.