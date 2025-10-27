onedio
ABİ Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Canlandıracağı Doğan Hancıoğlu’nun Kardeşini Oynayacak Oyuncu Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 19:28

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı ABİ dizisi için hazırlıklar sürüyor. ATV ekranlarında yayınlanacak dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşini canlandıracak oyuncu belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı ABi dizisi yakında başlayacak.

Atv ekranlarında yayınlanacak dizide ikili arasındaki yaş farkı tartışmalara konu olurken, senaryoda küçük bir değişikliğe gidildiği iddiaları da sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Diziyle ilgili hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

ABİ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşini canlandıracak oyuncu belli oldu.

Taylan Biraderler ile Murat Aksu’nun yöneteceği dizinin kısa zaman sonra sete çıkacağı biliniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Doğan Hancıoğlu’nun kız kardeşi Güllüşan'a hayat verecek isim Tuğçe Açıkgöz oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
