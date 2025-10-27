onedio
Mehmet Şef’in Restoranındaki Tadım Menüsünün Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.10.2025 - 15:22

MasterChef’in jürilerinin kendilerine ait restoranları her daim merak konusu oluyor. Son zamanlarda ise Mehmet Şef’in Ankara’da açtığı Alaz restoran gündemde. Fine dining deneyimi için parmakla gösterilen restoranlar arasına girmeyi kısa sürede başardı. Ancak konu fiyatlara gelince biraz tuzlu olduğu da dile getiriliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da Alaz’daki tadım menüsünü fiyatıyla paylaşınca gündem oldu. Gelin detaylara geçelim…

İşte tadım menüsüne dahil olan lezzetler ve fiyat bilgisi👇

Videoda gördüğünüz tüm yemeklerle birlikte hesap toplamda 12.250 TL gelmişti.

Videoyu izleyenler iyi bir deneyim için fiyatı normal bulurken, kimileri ise fazla olduğunu dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
