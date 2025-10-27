Mehmet Şef’in Restoranındaki Tadım Menüsünün Fiyatı Dudak Uçuklattı!
MasterChef’in jürilerinin kendilerine ait restoranları her daim merak konusu oluyor. Son zamanlarda ise Mehmet Şef’in Ankara’da açtığı Alaz restoran gündemde. Fine dining deneyimi için parmakla gösterilen restoranlar arasına girmeyi kısa sürede başardı. Ancak konu fiyatlara gelince biraz tuzlu olduğu da dile getiriliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da Alaz’daki tadım menüsünü fiyatıyla paylaşınca gündem oldu. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte tadım menüsüne dahil olan lezzetler ve fiyat bilgisi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda gördüğünüz tüm yemeklerle birlikte hesap toplamda 12.250 TL gelmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın