Reyting Birincisi Sahalara Geri Döndü: 26 Ekim Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu!
26 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı dizileri yer aldı. Öte yandan ise MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Peki ya 26 Ekim Pazar günü birinci kim oldu? Gelin birlikte öğrenelim!
Teşkilat tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.
Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki Sahtekarlar ise tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.
Bir diğer yeni dizimiz Çarpıntı ise bir türlü istediği sonucu yakalayamıyor.
26 Ekim Pazar Reyting Sonuçları 👇
