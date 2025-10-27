onedio
Reyting Birincisi Sahalara Geri Döndü: 26 Ekim Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
27.10.2025 - 12:07

26 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı dizileri yer aldı. Öte yandan ise MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Peki ya 26 Ekim Pazar günü birinci kim oldu? Gelin birlikte öğrenelim!

Teşkilat tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

Geçtiğimiz hafta Sahtekarlar, Teşkilat’ı AB kategorisinde geçmişti. Hal böyle olunca yeni dizinin Teşkilat’ı artık geride bırakacağı da düşünülmüştü. Ancak bu hafta sonuçlar öyle olmadı. Teşkilat rakibini yeniden sollayarak zirveyi kaptı.

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki Sahtekarlar ise tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Yeni dizi Sahtekarlar, etkileyici hikayesiyle seyircinin gönlünü kapmış gibi görünüyor. Bakalım Teşkilat’la olan zirve yarışı ilerleyen haftalarda nasıl olacak?

Bir diğer yeni dizimiz Çarpıntı ise bir türlü istediği sonucu yakalayamıyor.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaştığı dizi kategorilerde ilk üçte yer alamadı.

26 Ekim Pazar Reyting Sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
