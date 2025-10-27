Reyting Birincisi Sahalara Geri Döndü: 26 Ekim Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu!

26 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı dizileri yer aldı. Öte yandan ise MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Peki ya 26 Ekim Pazar günü birinci kim oldu? Gelin birlikte öğrenelim!