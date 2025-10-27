onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kadın Oyuncuların Erkek Oyunculardan Daha Az Kazanmasına Dikkat Çeken Kullanıcı X’te Tartışma Başlattı!

Kadın Oyuncuların Erkek Oyunculardan Daha Az Kazanmasına Dikkat Çeken Kullanıcı X’te Tartışma Başlattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.10.2025 - 08:53

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler de bir bir açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon dizileriyle anlaşma sağlayan oyuncuların imza attıkları rakamlar listelendi. Ancak bir X kullanıcısı, kadın oyuncuların erkek oyunculardan daha az kazanıyor olmasına dikkat çekmesiyle tartışmalara neden oldu. Gelin neler konuşulmuş birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

X kullanıcısı, konuya Hande Erçel ve Demet Özdemir’in dünya çapında hayran kitlesine sahip olmasıyla giriş yaptı.

X kullanıcısı, konuya Hande Erçel ve Demet Özdemir’in dünya çapında hayran kitlesine sahip olmasıyla giriş yaptı.

Global etki yaratmaları nedeniyle kaşelerinin daha yüksek olması gerektiğini dile getirdi. Cinsiyet eşitsizliğine de değindi. X kullanıcıları ise ikiye bölündü. Kimi hak verirken kimiyse sektördeki ücretlerin zaten yeterince fazla olduğunu vurguladı.

İşte o tweet 👇

İşte o tweet 👇
twitter.com

Ve tepkiler 👇

Ve tepkiler 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın