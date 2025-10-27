onedio
Gassal’ın 3. Sezonu İçin İlk Fragman Nihayet Yayınlandı: Kadroya Dahil Olan Sürpriz Oyuncu Merak Yarattı!

Gassal’ın 3. Sezonu İçin İlk Fragman Nihayet Yayınlandı: Kadroya Dahil Olan Sürpriz Oyuncu Merak Yarattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.10.2025 - 10:04

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla tüm Türkiye’yi etki altına almıştı. Oyuncu seçimleri, müzik seçimleri, farklı oluşuyla ilgi çeken hikayesi derken bir dönemler herkesin dilindeydi. Gassal’ın 3. sezonu için hazırlıkların başladığı duyurulmuştu. Şimdiyse fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan Gassal, 3. sezonuyla da tabii’de izlenebilecek.

Ahmet Kural’la birlikte Hande Soral da 3. sezonda kadroda. Diziyi izlediyseniz bilirsiniz, her bölümde yeni konuk oyuncular oluyordu. İşte 3. sezondaki bir bölümün konuk oyuncusu da Timuçin Esen oldu!

İşte Gassal 3. Sezon Fragmanı 👇

