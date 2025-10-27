Gassal’ın 3. Sezonu İçin İlk Fragman Nihayet Yayınlandı: Kadroya Dahil Olan Sürpriz Oyuncu Merak Yarattı!
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla tüm Türkiye’yi etki altına almıştı. Oyuncu seçimleri, müzik seçimleri, farklı oluşuyla ilgi çeken hikayesi derken bir dönemler herkesin dilindeydi. Gassal’ın 3. sezonu için hazırlıkların başladığı duyurulmuştu. Şimdiyse fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!
TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan Gassal, 3. sezonuyla da tabii’de izlenebilecek.
İşte Gassal 3. Sezon Fragmanı 👇
