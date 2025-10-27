“Ben Doktor Olurum ama Doktorlar Oyuncu Olamaz” Diyen Burak Sergen Fena Topa Tutuldu!
Geçtiğimiz günlerde estetikli oyuncular konusunda bir olay gündemdeydi ve Dilan Deniz Çiçek de konuya dair yorumunda, “Oyunculuk öğretmenlik, doktorluk gibi kutsal bir meslek değil” demişti. Ancak Burak Sergen bu yorum karşısında fikrini belirtince olayların ardı arkası kesilmedi.
Burak Sergen, “Ben doktor, öğretmen olurum ama onlar oyuncu olamaz” demesiyle eleştirilerin odağı oldu. X alemi fena karıştı! Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Sergen’in kutsal meslek açıklaması karşısında X kullanıcıları kısa sürede tartışmaları fitilledi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu sene üniversite sınavına gir ne olabilirsin görelim
Sen kendini oyuncu zannediyorsun galiba
Bu mantıkla hepiniz johnny Sins in önünde saygıyla eğilmelisiniz, ama dikkatli olun :)