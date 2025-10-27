“Ben Doktor Olurum ama Doktorlar Oyuncu Olamaz” Diyen Burak Sergen Fena Topa Tutuldu!

Geçtiğimiz günlerde estetikli oyuncular konusunda bir olay gündemdeydi ve Dilan Deniz Çiçek de konuya dair yorumunda, “Oyunculuk öğretmenlik, doktorluk gibi kutsal bir meslek değil” demişti. Ancak Burak Sergen bu yorum karşısında fikrini belirtince olayların ardı arkası kesilmedi.

Burak Sergen, “Ben doktor, öğretmen olurum ama onlar oyuncu olamaz” demesiyle eleştirilerin odağı oldu. X alemi fena karıştı! Gelin detaylara geçelim…