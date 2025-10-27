onedio
"Ben Doktor Olurum ama Doktorlar Oyuncu Olamaz" Diyen Burak Sergen Fena Topa Tutuldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
27.10.2025 - 14:35

Geçtiğimiz günlerde estetikli oyuncular konusunda bir olay gündemdeydi ve Dilan Deniz Çiçek de konuya dair yorumunda, “Oyunculuk öğretmenlik, doktorluk gibi kutsal bir meslek değil” demişti. Ancak Burak Sergen bu yorum karşısında fikrini belirtince olayların ardı arkası kesilmedi. 

Burak Sergen, “Ben doktor, öğretmen olurum ama onlar oyuncu olamaz” demesiyle eleştirilerin odağı oldu. X alemi fena karıştı! Gelin detaylara geçelim…

İlk olaylardan burada bahsetmiştik 👇

Burak Sergen’in kutsal meslek açıklaması karşısında X kullanıcıları kısa sürede tartışmaları fitilledi.

Burak Sergen’in kutsal meslek açıklaması karşısında X kullanıcıları kısa sürede tartışmaları fitilledi.

“Ben doktor, öğretmen olurum ama onlar oyuncu olamaz” sözlerini duyanlar, işlerin aslında tam tersi olduğunu dile getirdi. Doktor ve öğretmenliğin kutsallığını savunanlar yorumlarda buluştu. Bir oyuncunun rol olarak yaptığı mesleklerin gerçeği yansıtamayacağı dile getirildi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
keditopu

bu sene üniversite sınavına gir ne olabilirsin görelim

Murat BİLGİN

Sen kendini oyuncu zannediyorsun galiba

Sercan çallı

Bu mantıkla hepiniz johnny Sins in önünde saygıyla eğilmelisiniz, ama dikkatli olun :)