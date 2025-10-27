Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın İngilizce ve İspanyolca Verdiği Oyunlara Övgü Yağdı!
TRT 1’in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, özellikle Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman ile sık sık gündem oluyor. Ava Yaman’ın yeteneği X aleminde neredeyse her gün farklı başlıklarla övgü topluyor. Şimdiyse İngilizce ve İspanyolca oyun verdiği bir paylaşımı konuşuldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2006 doğumlu Ava Yaman, hep aynı yüzleri izlediğimiz TV sektöründe yeni oyuncu hasretimize adeta ilaç gibi geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o övülen video 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın