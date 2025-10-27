onedio
Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın İngilizce ve İspanyolca Verdiği Oyunlara Övgü Yağdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.10.2025 - 13:55

TRT 1’in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, özellikle Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman ile sık sık gündem oluyor. Ava Yaman’ın yeteneği X aleminde neredeyse her gün farklı başlıklarla övgü topluyor. Şimdiyse İngilizce ve İspanyolca oyun verdiği bir paylaşımı konuşuldu. Gelin detaylara geçelim.

2006 doğumlu Ava Yaman, hep aynı yüzleri izlediğimiz TV sektöründe yeni oyuncu hasretimize adeta ilaç gibi geldi.

2006 doğumlu Ava Yaman, hep aynı yüzleri izlediğimiz TV sektöründe yeni oyuncu hasretimize adeta ilaç gibi geldi.

Taşacak Bu Deniz kendisinin ilk projesi değil, ancak en çok ses getiren projesi oldu. Tatlılığı, güzelliği ve tabii yeteneği sürekli gündeme geliyor. Yılın yıldızı parlayan oyuncusu oldu diyebiliriz. Gelin bir de İngilizce ve İspanyolca konuştuğu anları izleyelim!

İşte o övülen video 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
