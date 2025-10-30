Tatlılığına Bittik: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Küçüklük Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
TRT 1’in yeni sezon bombası “Taşacak Bu Deniz”, cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi! Dizide Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, son olarak ortaya çıkan çocukluk fotoğrafıyla gündem oldu.
Gelin birlikte bakalım 💫
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarının yeni gözdesi “Taşacak Bu Deniz”, yayınlandığı ilk günden itibaren cuma akşamlarına adeta damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise şüphesiz Ava Yaman!
Ancak bu kez gündem oyunculuğu değil, geçmişi oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın