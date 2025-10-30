onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tatlılığına Bittik: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Küçüklük Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Tatlılığına Bittik: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Küçüklük Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 08:59

TRT 1’in yeni sezon bombası “Taşacak Bu Deniz”, cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi! Dizide Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, son olarak ortaya çıkan çocukluk fotoğrafıyla gündem oldu. 

Gelin birlikte bakalım 💫

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarının yeni gözdesi “Taşacak Bu Deniz”, yayınlandığı ilk günden itibaren cuma akşamlarına adeta damga vurdu.

TRT 1 ekranlarının yeni gözdesi “Taşacak Bu Deniz”, yayınlandığı ilk günden itibaren cuma akşamlarına adeta damga vurdu.

Özellikle geçtiğimiz sezonun sevilen dizisi “Uzak Şehir”in başarısını gölgede bırakacak bir performans sergileyen yapım, her bölümüyle reytinglerde zirveye oynuyor.

Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise şüphesiz Ava Yaman!

Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise şüphesiz Ava Yaman!

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sergilediği olgun performansla herkesin konuştuğu genç yıldız, canlandırdığı Eleni karakteriyle sosyal medyada kısa sürede fenomen haline geldi. Daha önce “Bir Derdim Var” dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yaman, “Taşacak Bu Deniz”le birlikte kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.

Ancak bu kez gündem oyunculuğu değil, geçmişi oldu!

Ancak bu kez gündem oyunculuğu değil, geçmişi oldu!

Güzel oyuncunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf büyük ilgi gördü. Minik yaşlardayken bile enerjisiyle ışıldayan Yaman’ın fotoğrafına hayranlarından “Küçükken de çok tatlıymış!” yorumları geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın