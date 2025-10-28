onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sürekli Haber Olunca Dayanamadı, Gerçeği Kendi Açıkladı: Murat Dalkılıç'tan "12. Ameliyat" İddialarına Yanıt!

Sürekli Haber Olunca Dayanamadı, Gerçeği Kendi Açıkladı: Murat Dalkılıç'tan "12. Ameliyat" İddialarına Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.10.2025 - 23:42

Yıllardır burun ameliyatlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç hakkında “12. kez ameliyat oldu” iddiaları magazini karıştırmıştı. Ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu ve “Ameliyat olmadım arkadaşlar, sadece nefes almak için bir aparat takıyorum” açıklamasıyla söylentilere son noktayı koydu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın uzun yıllardır burnuyla ilgili problem yaşadığı artık hepimizi malumu!

Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın uzun yıllardır burnuyla ilgili problem yaşadığı artık hepimizi malumu!

Uzun süredir nefes problemi yaşadığı bilinen Dalkılıç, bugüne kadar tam 11 kez burun ameliyatı geçirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada “Murat Dalkılıç 12. kez ameliyat masasına yattı” iddiaları dolaşmaya başladı.

Şarkıcının sık sık burnunda görülen küçük bir aparat, bu söylentileri daha da güçlendirdi. Ancak Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu ve kendi ağzından gerçeği açıkladı.

“Ameliyat olmadım arkadaşlar,” diyen Dalkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın