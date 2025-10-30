onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
30 Yıl Önce Verdiği Sözü Tutmamış: Hüseyin Tatlı'dan Abisi İbrahim Tatlıses'i Çok Kızdıracak Ailevi İtiraflar!

30 Yıl Önce Verdiği Sözü Tutmamış: Hüseyin Tatlı'dan Abisi İbrahim Tatlıses'i Çok Kızdıracak Ailevi İtiraflar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 12:10

Hüseyin Tatlı, araları bir türlü düzelmeyen abisi İbrahim Tatlıses ile yıllardır süren kırgınlıklarını ilk kez anlattı. Abisini “bir bedende iki ruh taşıyan adam” olarak tanımlayan Hüseyin Tatlı, “İbrahim Tatlı merhametli, İbrahim Tatlıses zalim” sözleriyle dikkat çekti. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aile içindeki kavgalarıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez kardeşi Hüseyin Tatlı'nın açıklamalarıyla gündemde!

Aile içindeki kavgalarıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez kardeşi Hüseyin Tatlı'nın açıklamalarıyla gündemde!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, özellikle çocukları Dilan Çıtak, Ahmet Tatlı, ve kardeşi Hüseyin Tatlı ile arası bir türlü düzelmiyor. Geçtiğimiz günlerde iki kardeş babalarına nispet yaparcasına birlikte fotoğraf paylaşmış ve Dilan Çıtak, o fotoğrafa 'Abim var benim' notunu düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

İbrahim Tatlıses'in bir türlü yıldızının barışmadığı bir diğer isim olan kardeşi Hüseyin Tatlı son açıklamasında abisini fena kızdıracak sözler sarf etti.

İbrahim Tatlıses'in bir türlü yıldızının barışmadığı bir diğer isim olan kardeşi Hüseyin Tatlı son açıklamasında abisini fena kızdıracak sözler sarf etti.

Hüseyin Tatlı, Haberler.com’a yaptığı özel röportajda, abisiyle yıllardır süren kırgınlığın perde arkasını anlattı. Henüz küçük yaşta babasını kaybettiğinde, İbrahim Tatlıses’i baba figürü olarak gördüğünü söyleyen Hüseyin Tatlı, zamanla aralarındaki ilişkinin bozulduğunu belirtti. En çok kırıldığı olaylardan birinin, İbrahim Tatlıses’in 30 yıl önce verdiği aile apartmanı sözü olduğunu söyledi. “O zamanlar hepimizi bir araya getirecekti, ama bu vaat hiç gerçekleşmedi” diyerek sitem etti.

Bir diğer kırılma da İbrahim Tatlıses’in geçirdiği trafik kazasının ardından yaşandı.

Bir diğer kırılma da İbrahim Tatlıses’in geçirdiği trafik kazasının ardından yaşandı.

Ziyarete gittiğinde kalabalık sofrada herkesin ismini tek tek “evladım” diye sayan ünlü sanatçının kendisini o listeye dahil etmemesi, Hüseyin Tatlı’yı derinden yaralamış. “O an anladım, aramızdaki bağ kopmuş” dedi.

En çok konuşulan kısmı ise, İbrahim Tatlıses’i iki farklı kişilik olarak tanımladığı sözler oldu:

'İbrahim Tatlıses iki ruh taşıya bir adam. Bir bedende iki ruh. Birisi ibrahim tatlı, diğeri ibrahim Tatlıses. İbrahim Tatlı merhametli, yardımsever, dobra, cesur, vicdanlı, müthiş bir adam. Fakat bu İbrahim Tatlı sonra İbrahim Tatlıses oldu. İbrahim Tatlıses büyüdükçe egosu da büyüdü. Markalaştı güçlü oldu. Devreye ne giriyor güç eşittir zalimlik. İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlı'yı 40 yıl ezdi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın