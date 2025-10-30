30 Yıl Önce Verdiği Sözü Tutmamış: Hüseyin Tatlı'dan Abisi İbrahim Tatlıses'i Çok Kızdıracak Ailevi İtiraflar!

Ziyarete gittiğinde kalabalık sofrada herkesin ismini tek tek “evladım” diye sayan ünlü sanatçının kendisini o listeye dahil etmemesi, Hüseyin Tatlı’yı derinden yaralamış. “O an anladım, aramızdaki bağ kopmuş” dedi.

En çok konuşulan kısmı ise, İbrahim Tatlıses’i iki farklı kişilik olarak tanımladığı sözler oldu:

'İbrahim Tatlıses iki ruh taşıya bir adam. Bir bedende iki ruh. Birisi ibrahim tatlı, diğeri ibrahim Tatlıses. İbrahim Tatlı merhametli, yardımsever, dobra, cesur, vicdanlı, müthiş bir adam. Fakat bu İbrahim Tatlı sonra İbrahim Tatlıses oldu. İbrahim Tatlıses büyüdükçe egosu da büyüdü. Markalaştı güçlü oldu. Devreye ne giriyor güç eşittir zalimlik. İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlı'yı 40 yıl ezdi.'