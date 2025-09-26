onedio
Tuyan Ülkem Kimdir, Kaç Yaşında? Şarkıcı Güllü’nün Kızı Tuyan Ülkem'in Babası Kim?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 13:41

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Güllü’nün ani vefatı, ailesini de gündeme taşıdı. Sanatçının oğlu Tuğberk’in yanında, kızı Tuyan Ülkem de merak edilen isimlerden biri oldu. Kamuoyunun araştırdığı sorular arasında “Tuyan Ülkem kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?” öne çıktı. 

İşte Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem hakkında merak edilen tüm bilgiler...

Tuyan Ülkem Kimdir?

Tuyan Ülkem, 26 Eylül 2025’te vefat eden sanatçı Güllü’nün kızıdır. Annesinin sahne hayatı boyunca yanında olmuş, medyaya zaman zaman yansıyan görüntülerde anne-kız yakınlığıyla dikkat çekmiştir. Çocukluğunda kameralardan uzak büyümeyi tercih eden Tuyan, sosyal medya paylaşımlarında da annesiyle bağını yansıtmıştır.

Tuyan Ülkem Kaç Yaşında?

1998 yılında dünyaya gelen Tuyan Ülkem, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

Tuyan Ülkem Nereli?

Tuyan Ülkem, İstanbul’da doğup büyümüştür.

Tuyan Ülkem’in Babası Kim? Kardeşi Var mı?

Tuyan Ülkem’in babası, 90’lı yıllarda müzik yapımcılığı yapan Gürol Gülter’dir. Güllü ile 1996-2002 yılları arasında evli kalan Gülter, Tuyan ve Tuğberk’in babasıdır. 

Tuyan’ın 2000 doğumlu Tuğberk Yağız adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

