Arabeskin Sevilen İsmi Güllü Kimdir, Öldü mü? Şarkıcı Güllü Neden Hayatını Kaybetti?

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden biridir. Roman kökenli olan sanatçı, sahnede “Kasımpaşalı Güllü” olarak da anılmıştır. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle özellikle 1990’lı yıllarda geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Güllü Kaç Yaşında?

15 Ekim 1973 doğumlu olan Güllü, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındaydı. Bazı kaynaklarda yaşının 52 olarak geçtiği de görülmektedir.

Güllü Nereli?

Sanatçı, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğup büyümüştür. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlamış, erken dönemden itibaren sahneyle iç içe olmuştur.