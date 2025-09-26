onedio
Arabeskin Sevilen İsmi Güllü Kimdir, Öldü mü? Şarkıcı Güllü Neden Hayatını Kaybetti?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 09:33

Sevilen sanatçı Güllü, arabesk ve fantezi müziğin güçlü seslerinden biriydi. Yıllarca sahne performansları ve unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde yer edinen Güllü, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Peki Güllü kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? Güllü neden hayatını kaybetti?

İşte detaylar...

Güllü Kimdir?

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden biridir. Roman kökenli olan sanatçı, sahnede “Kasımpaşalı Güllü” olarak da anılmıştır. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle özellikle 1990’lı yıllarda geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Güllü Kaç Yaşında?

15 Ekim 1973 doğumlu olan Güllü, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındaydı. Bazı kaynaklarda yaşının 52 olarak geçtiği de görülmektedir.

Güllü Nereli?

Sanatçı, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğup büyümüştür. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlamış, erken dönemden itibaren sahneyle iç içe olmuştur.

Güllü'nün Kariyer Başlangıcı

Müzik kariyerine 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek adım atan Güllü, kısa sürede çevresinde tanınmaya başladı. 1990’lı yıllarda çıkardığı albümler ve yorumladığı eserlerle arabesk müzik sahnesinde öne çıktı. Kısa sürede kaset satışlarıyla ve sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Güllü'nün Özel Hayatı

Güllü, bir dönem Gürol Gülter ile evlilik yapmış, bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelmiştir: Tuyan Ülkem ve Tuğberk Yavuz. 2002 yılında boşanan sanatçı, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiştir. Zaman zaman sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Güllü’nün, alkol koması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve fazla kiloları yüzünden tüp mide ameliyatı olduğu da basına yansımıştır.

Güllü Şarkıları

  • Oyuncak Gibi (1994)

  • Yalan Sevgiler (1995)

  • Değmezmiş Sana(1996)

  • Kırılırım (1998)

  • Zalim Yar (2000)

  • Ve Ben (2002)

  • Hayatımın Yanlışı (2004)

Güllü Öldü mü, Neden Öldü?

Haberlere göre Güllü, Yalova Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyada intihar iddiaları gündeme gelse de, oğlu bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve “annesinin kazayla düştüğünü” açıklamıştır. Ölüm nedeni konusunda resmi raporlar henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, sanatçının ani kaybı müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
