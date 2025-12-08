onedio
Gayrimenkul Danışmanı Açıkladı: İstanbul'un En Yaşanabilir 5 Semti

Gayrimenkul Danışmanı Açıkladı: İstanbul'un En Yaşanabilir 5 Semti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.12.2025 - 17:54

İstanbul’da semt seçiminin hayatın ritmini tamamen değiştirdiğini biliyoruz. Bir gayrimenkul danışmanı da, megakentte yaşamak için en ideal 5 bölgeyi açıkladı.

İstanbul gibi devasa ve kaotik bir şehirde nerede yaşayacağınız gerçekten çok önemli.

Çünkü seçtiğiniz semt, günlük enerjinizi, yaşam konforunuzu, hatta ruh halinizi bile etkiliyor. Gayrimenkul Danışmanı Ali Osman Derin, tam da bu nedenle İstanbul’da yaşamak için en ideal 5 semti açıkladı.

Derin'e göre doğru semt günlük stresinizi azaltabilir, yaşam kalitenizi artırabilir ve kendinizi şehir içinde daha güvende hissetmenizi sağlayabilir.

 👉  Kalamış 

 👉 Moda

 👉 Nişantaşı 

 👉 Kuzguncuk

 👉Akaretler

