IMDb'nin Hazırladığı "Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" Listesine Türkiye'den Bir İsim Girdi!
Dünyanın en güzel kadın oyuncularının seçildiği IMDb listesi yayınlandı ve Türkiye’den bir oyuncumuz listeye damga vurdu. Margot Robbie, Emma Watson, Amber Heard gibi başarılı Hollywood güzellerinin yer aldığı listede Hande Erçel ilk onda kendine yer buldu. 🔥
İşte IMDb’nin belirlediği dünyanın en güzel 10 kadın oyuncusu 👇
"Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" listesi açıklandı ve sonuçlar Türkiye’de adeta gündeme bomba gibi düştü!
1. Margot Robbie
2. Shailene Woodley
3. Dilraba Dilmurat
4. Nancy McDonie
5. Kriti Sanon
6. Hania Aamir
7. Ana de Armas
8. Emma Watson
9. Amber Heard
10. Hande Erçel
Margo, Ana, Hande hariç bu siteden en az 10 güzel çıkarırım bunlardan iyi.
hay ağzına sağlık, göz desen yok.
dünyanın en güzel "estetikli" 10 aktrisi
Ahh ANA'M Ahh 🥹