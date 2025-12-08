onedio
IMDb'nin Hazırladığı "Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" Listesine Türkiye'den Bir İsim Girdi!

IMDb'nin Hazırladığı "Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" Listesine Türkiye'den Bir İsim Girdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.12.2025 - 13:49

Dünyanın en güzel kadın oyuncularının seçildiği IMDb listesi yayınlandı ve Türkiye’den bir oyuncumuz listeye damga vurdu. Margot Robbie, Emma Watson, Amber Heard gibi başarılı Hollywood güzellerinin yer aldığı listede Hande Erçel ilk onda kendine yer buldu. 🔥

İşte IMDb’nin belirlediği dünyanın en güzel 10 kadın oyuncusu 👇

"Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" listesi açıklandı ve sonuçlar Türkiye’de adeta gündeme bomba gibi düştü!

Listede her yıl olduğu gibi bu yıl da Margot Robbie var. Ayrıca Dilraba Dilmurat, Emma Watson gibi isimler de ilk 10'da kendine yer buldu. Türkiye'den de güzel oyuncumuz Hande Erçel listeye girmeyi başardı.

IMDb tarafından global popülarite, ekran ışığı, doğal güzellik, sinema/TV etkisi ve sosyal medya gücü gibi kriterlerle hazırlanan liste 2026'nın ilk yarısına kadar geçerli olacak. Pek çok ülke arasından seçilen oyuncular arasında yer almak bile büyük başarıyken, Erçel’in ilk 10’da olması Türkiye’de ayrı bir gurur yarattı. Biliyorsunuz 1993 doğumlu güzel yıldız, son yıllarda sadece yerel projelerle değil, uluslararası fan kitlesi ve sosyal medya etkisiyle de dünya çapında tanınırlığını artırdı. İşte listenin tamamı 👇

1. Margot Robbie

2. Shailene Woodley

3. Dilraba Dilmurat

4. Nancy McDonie

5. Kriti Sanon

6. Hania Aamir

7. Ana de Armas

8. Emma Watson

9. Amber Heard

10. Hande Erçel

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
