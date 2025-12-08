IMDb'nin Hazırladığı "Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" Listesine Türkiye'den Bir İsim Girdi!

Listede her yıl olduğu gibi bu yıl da Margot Robbie var. Ayrıca Dilraba Dilmurat, Emma Watson gibi isimler de ilk 10'da kendine yer buldu. Türkiye'den de güzel oyuncumuz Hande Erçel listeye girmeyi başardı.

IMDb tarafından global popülarite, ekran ışığı, doğal güzellik, sinema/TV etkisi ve sosyal medya gücü gibi kriterlerle hazırlanan liste 2026'nın ilk yarısına kadar geçerli olacak. Pek çok ülke arasından seçilen oyuncular arasında yer almak bile büyük başarıyken, Erçel’in ilk 10’da olması Türkiye’de ayrı bir gurur yarattı. Biliyorsunuz 1993 doğumlu güzel yıldız, son yıllarda sadece yerel projelerle değil, uluslararası fan kitlesi ve sosyal medya etkisiyle de dünya çapında tanınırlığını artırdı. İşte listenin tamamı 👇