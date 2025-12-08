VJ Bülent, Nejat İşler'le Şaşırtan Geçmişini İlk Kez Açıkladı!
90’ların unutulmaz ekran yüzlerinden VJ Bülent, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez ünlü oyuncu Nejat İşler’le üniversitede sınıf arkadaşı olduklarını ve İşler’in o dönem Nişantaşı’nda ikinci el kitap sattığını anlattı. 'Çok iyi bir çocuktu.' dedi.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Radikal Tahammülsüz
90’lar ve 2000'lerin başında Kral TV'de VJ'lik yapan ve VJ Bülent olarak hafızalarda yer edinen Bülent Çarıkçı yıllar sonra açıklamalarıyla tekrar gündem oldu.
Bu kez ünlü oyuncu Nejat İşler'le ilgili anısıyla gündeme geldi.
