VJ Bülent, Nejat İşler'le Şaşırtan Geçmişini İlk Kez Açıkladı!

Gülistan Başköy
08.12.2025 - 16:10

90’ların unutulmaz ekran yüzlerinden VJ Bülent, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez ünlü oyuncu Nejat İşler’le üniversitede sınıf arkadaşı olduklarını ve İşler’in o dönem Nişantaşı’nda ikinci el kitap sattığını anlattı. 'Çok iyi bir çocuktu.' dedi.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Radikal Tahammülsüz

90’lar ve 2000'lerin başında Kral TV'de VJ'lik yapan ve VJ Bülent olarak hafızalarda yer edinen Bülent Çarıkçı yıllar sonra açıklamalarıyla tekrar gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda 53 yaşına gelene dek yaşadıklarını anlatarak büyük yankı uyandırmış, 90’lı yılların popçularıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

'Neler yaşadım 53 yaşına gelene kadar. 53 takla attım şu hayatın içinde. Ne yamukluklar, neler neler gördüm. Benden kadın isteyen popçular oldu. İsim veremem, o kadar aşağılık insanlar vardı.' sözleriyle şaşırtmıştı.

Açıklamalarının tamamına burada yer vermiştik:

Bu kez ünlü oyuncu Nejat İşler'le ilgili anısıyla gündeme geldi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
