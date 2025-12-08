onedio
Ünlü Rapçi Ati242'den "Operasyon" İddialarına Yanıt!

Ünlü Rapçi Ati242'den "Operasyon" İddialarına Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
08.12.2025 - 14:35

Blok3, Ati242 ve Çakal’ın aynı gün ara vermesiyle sosyal medyada 'rapçilere operasyon geliyor' söylentileri dolaşmaya başladı. Üç ünlü rapçinin aniden sessizliğe bürünmesi kafaları karıştırmıştı. Operasyon iddialarına Ati242'den yanıt geldi. 'Ne tutuklaması, ne operasyonu? Ben olayı anlamadım.' diyerek tepki gösterdi.

Spotify listelerinde zirveden inmeyen Blok3, Ati242 ve Çakal’ın aynı gün peş peşe açıklamaları rap dünyasında deprem etkisi yaratmıştı.

Spotify listelerinde zirveden inmeyen Blok3, Ati242 ve Çakal’ın aynı gün peş peşe açıklamaları rap dünyasında deprem etkisi yaratmıştı.

İlk olarak Blok3, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini ertelediğini duyurmuş, ardından Ati242, bir aile ferdinin sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıklamıştı. Çok geçmeden Çakal da sosyal medyaya ara vereceğini söyleyince ortalık karışmıştı.

Üç rapçilerin aynı gün yaptıkları açıklamalar sosyal medyayı karıştırmıştı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in 'Aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. Gözaltındaki sosyal medya fenomeninin telefon verileri çözümlendi; ifadesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Yeni bir operasyon gelebilir.' şeklindeki iddiasıyla kafalar iyice karışmıştı.

İşte tam bu sırada sessizliği bozan ilk isim Ati242 oldu.

