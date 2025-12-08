Ünlü Rapçi Ati242'den "Operasyon" İddialarına Yanıt!
Blok3, Ati242 ve Çakal’ın aynı gün ara vermesiyle sosyal medyada 'rapçilere operasyon geliyor' söylentileri dolaşmaya başladı. Üç ünlü rapçinin aniden sessizliğe bürünmesi kafaları karıştırmıştı. Operasyon iddialarına Ati242'den yanıt geldi. 'Ne tutuklaması, ne operasyonu? Ben olayı anlamadım.' diyerek tepki gösterdi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spotify listelerinde zirveden inmeyen Blok3, Ati242 ve Çakal’ın aynı gün peş peşe açıklamaları rap dünyasında deprem etkisi yaratmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte tam bu sırada sessizliği bozan ilk isim Ati242 oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın