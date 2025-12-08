onedio
Aleyna Tilki'den Yıllar Sonra Radikal İmaj Değişikliği: Artık Sarışın Değil!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.12.2025 - 17:18

Yıllardır sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, radikal bir karar alarak imajını tamamen yeniledi. Genç yıldızın yeni imajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Buyrun birlikte bakalım 👇

Hayatımıza henüz 14 yaşındayken giren Aleyna Tilki, bugün Türkiye’nin en popüler ve en genç yıldızlarından biri.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla sesini duyuran Aleyna Tilki, ardından Emrah Karaduman'la çıkardığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla sektöre hızlı bir giriş yaptı. Peşi sıra 'Sen Olsan Bari', 'Başıma Belasın', 'Nasılsın Aşkta?' gibi hitleriyle de yerini sağlamlaştırdı. Tilki'yi ilk günden bu yana hep sarı saçlarıyla görmüştük. 

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...

Yıllar sonra radikal bir karar alan şarkıcı, saçlarını boyattı.

Aleyna Tilki, yeni imajını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Son hali hayranlarını şaşırtırken, beğeni dolu yorumlar da gecikmedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Saç tamam da o duruş ne öyle 😎