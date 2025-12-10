Eski Türkiye Güzeli Büşra Karakaş'tan "Doğum Gününde Darp" İddiasına Sert Yanıt!

Şikayetçi olduğunu belirten Avdienko’nun iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Karakaş cephesinden beklenen açıklama geldi.

Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ettiğini vurgulayan Büşra Karakaş, açıklamasında iddiaları asılsız, manipülatif ve itibarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Olayın yaşandığı geceye dair şu ifadeleri kullandı:

'Söz konusu kişi partiye davetli değildi. Kendini zorla davet ettirmiş, içeri girdikten sonra da akıllı gözlükle gizli kayıt aldığı fark edilmiştir. Davetlilerin mahremiyetini ihlal ettiği için etkinlikten ayrılması istenmiş, ancak kendisi agresif tavırlar sergileyip ayrılmamak için direniş göstermiş ve hatta çıkması karşılığında para talep etmiştir. Kesinlikle bir darp ya da fiziksel müdahale söz konusu değildir.'