Eski Türkiye Güzeli Büşra Karakaş'tan "Doğum Gününde Darp" İddiasına Sert Yanıt!

Gülistan Başköy
10.12.2025 - 16:21

İstanbul’da bir doğum günü partisinde yaşandığı iddia edilen darp olayı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, 2022 Türkiye Güzeli ve milli kick boksçu Büşra Karakaş, kendisine yöneltilen suçlamalara yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Rus turist Maria Avdienko, bir arkadaşının aracılığıyla katıldığı partide Karakaş tarafından darbedildiğini iddia etmiş; olayın gündem olmasıyla gözler ünlü modele çevrilmişti. Karakaş ise iddiaları kesin bir dille reddederek, yaşananların tamamen kurgu olduğunu iddia etti.

İşte detaylar…

İstanbul’a tatil için gelen 25 yaşındaki turist Maria Avdienko, Beşiktaş’taki bir kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisinde Büşra Karakaş tarafından saldırıya uğradığını öne sürmüştü.

Şikayetçi olduğunu belirten Avdienko’nun iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Karakaş cephesinden beklenen açıklama geldi.

Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ettiğini vurgulayan Büşra Karakaş, açıklamasında iddiaları asılsız, manipülatif ve itibarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Olayın yaşandığı geceye dair şu ifadeleri kullandı:

'Söz konusu kişi partiye davetli değildi. Kendini zorla davet ettirmiş, içeri girdikten sonra da akıllı gözlükle gizli kayıt aldığı fark edilmiştir. Davetlilerin mahremiyetini ihlal ettiği için etkinlikten ayrılması istenmiş, ancak kendisi agresif tavırlar sergileyip ayrılmamak için direniş göstermiş ve hatta çıkması karşılığında para talep etmiştir. Kesinlikle bir darp ya da fiziksel müdahale söz konusu değildir.'

Karakaş, karakola giden süreçle ilgili de şu bilgiyi paylaştı:

'Olay gecesi kolluk kuvvetleri, kutlamanın yapıldığı yere gelmiş ve birkaç kişi karakola davet edilmiştir. Karakolda Maria A. isimli şahsın kimseden şikâyetçi olmaması üzerine taraflar karakoldan ayrılmıştır.'

Model, Avdienko’nun sekiz gün sonra şikayetçi olmasının ardından alınan raporda herhangi bir darp bulgusunun da tespit edilmediğini söyledi.

Karakaş açıklamasının sonunda, olayın amacının kendisini itibarsızlaştırmak olduğunu belirterek hukuki süreci başlattığını duyurdu:

'Bugün gelinen noktada; izinsiz kayıt alınması, görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması ve bu süreçte baskı oluşturulmaya çalışılması, yaşananların şantaj ve itibarsızlaştırma girişimi boyutuna ulaştığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle ilgili kişiler hakkında hukuki ve cezai başvurular yapılmış olup, süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Avukatlarım konuyu yakından takip etmektedir. Gerçeklerin yargı sürecinde ortaya çıkacağına olan inancım tamdır. Kamuoyunun, doğrulanmamış ve tek taraflı iddialara itibar etmemesini rica ederim.'

