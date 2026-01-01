Yüzde Kaç İradelisin?
İrade, sadece “hayır” diyebilmek değildir. Bazen vazgeçmemek, bazen de doğru zamanda durabilmektir. Kimimiz söz verdi mi bırakmaz, kimimiz ise niyetle başlayıp yolun ortasında kendini başka bir yerde bulur. Bu test, iradeni ne kadar sürdürebildiğini, nerede zorlandığını ve aslında sandığından daha mı güçlü yoksa daha mı esnek olduğunu gösteriyor.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendine bir hedef koyduğunda genelde ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Diyet, spor ya da yeni bir alışkanlık denediğinde…
3. Canın istemediği bir işi yapman gerekiyorsa…
4. Bir şeyden vazgeçtiğinde sebebi genelde ne olur?
5. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Uzun vadeli planlar senin için…
7. Bir konuda başarısız olursan…
8. Kendine verdiğin sözleri…
9. Zor bir süreçte seni ayakta tutan şey ne?
10. Rutinler hakkında ne düşünüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen %90 iradelisin!
Sen %70 iradelisin!
Sen %50 iradelisin!
Sen %30 iradelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın