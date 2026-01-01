onedio
Yüzde Kaç İradelisin?

Yüzde Kaç İradelisin?

İnci Döşer
01.01.2026 - 19:01

İrade, sadece “hayır” diyebilmek değildir. Bazen vazgeçmemek, bazen de doğru zamanda durabilmektir. Kimimiz söz verdi mi bırakmaz, kimimiz ise niyetle başlayıp yolun ortasında kendini başka bir yerde bulur. Bu test, iradeni ne kadar sürdürebildiğini, nerede zorlandığını ve aslında sandığından daha mı güçlü yoksa daha mı esnek olduğunu gösteriyor.

Hadi teste!

1. Kendine bir hedef koyduğunda genelde ne olur?

2. Diyet, spor ya da yeni bir alışkanlık denediğinde…

3. Canın istemediği bir işi yapman gerekiyorsa…

4. Bir şeyden vazgeçtiğinde sebebi genelde ne olur?

5. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

6. Uzun vadeli planlar senin için…

7. Bir konuda başarısız olursan…

8. Kendine verdiğin sözleri…

9. Zor bir süreçte seni ayakta tutan şey ne?

10. Rutinler hakkında ne düşünüyorsun?

Sen %90 iradelisin!

Senin iraden, bir kaya gibi sağlam ve sarsılmaz. Hedef belirlediğinde, duyguların değil, soğukkanlı ve mantıklı kararların söz sahibi olur. Evet, bazen zorlanırsın, engellerle karşılaşırsın ama asla vazgeçmezsin. Çünkü senin için disiplin, bir baskı unsuru değil, aksine güven veren bir yaşam alanıdır. İnsanlar, bu özelliklerin sayesinde seni sağlam, güvenilir ve kararlı biri olarak görürler. Bazen belki kendine fazla yükleniyorsun, belki de beklentilerin çok yüksek oluyor. Ancak unutma ki, sen başladığın işi bitirenlerdensin. Yani bir işe giriştiğinde, sonuna kadar gidersin ve sonuç almadan asla geri dönmezsin. Bu yüzden, ne olursa olsun, kendine olan inancını kaybetme. Çünkü sen, her zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa sahipsin. Sen, hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırsın. Ve en önemlisi, sen her zaman başladığın işi bitirenlerdensin. Bu yüzden, ne olursa olsun, asla vazgeçme ve her zaman ileriye bak.

Sen %70 iradelisin!

Hayatın ritmini yakalamış biri olarak, iradeni baskıyla değil, dengeyle yönetmeyi tercih ediyorsun. Kendine aşırı yüklenmekten kaçınırken, tamamen gevşemeye de izin vermiyorsun. Hayatının kontrolünü asla tamamen bırakmazsın. Evet, bazen küçük kaçamaklar yaparsın, belki biraz fazla tatlı yer veya biraz fazla uyursun, ama her zaman direksiyon senin elindedir. Bu, senin sürdürülebilir olmanı sağlar. İraden, bir çelik gibi sert olmasa da, bir şahin gibi keskin ve akıllıdır. Kendi sınırlarını aşmayı reddedersin ve bu, senin en büyük gücün. Nerede duracağını bilmek, hangi savaşların savaşmaya değer olduğunu anlamak, seni hem güçlü hem de bilge kılar. İradenin sert olmasına gerek yok, sadece akıllı olması yeterlidir. Ve sen, bu dengeyi mükemmel bir şekilde yönetiyorsun.

Sen %50 iradelisin!

İradenin ruh haline nasıl bağlandığını hiç düşündünüz mü? İyi hissettiğinizde, enerjiniz tavan yapar, gözlerinizdeki ışık parlar ve sanki dünyayı fethedebilecek bir süper kahramana dönüşürsünüz. Dağlar, sizin için yalnızca birer engel değil, aşılmayı bekleyen heyecan verici meydan okumalar haline gelir. Ancak, ruh haliniz düştüğünde, bu enerji yerini umutsuzluğa ve tükenmişliğe bırakır. Her şey anlamsızlaşır, günlük rutinler bile aşılmaz birer engel gibi görünür. Bu durum, bir zayıflık belirtisi değildir, aksine tamamen insana özgü bir durumdur. Sen, anı yaşayan, hislerine göre hareket eden bir bireysin. Ancak, bu durum iradenin korunması konusunda bazı zorluklar yaratabilir. Çünkü irade, genellikle duygusal dalgalanmalardan bağımsız bir şekilde hareket etmeyi gerektirir. İşte burada küçük hedefler devreye girer. Küçük hedefler, iradeni korumanı ve hedeflerine ulaşmanı kolaylaştırır. Her küçük hedef, büyük bir başarının parçasıdır ve her birini tamamladığında, kendine olan güvenin artar. Bu, seni daha da güçlü kılar ve iradeni korumanı sağlar. Unutma, kendine biraz daha anlayış göstermek, biraz daha nazik olmak sana iyi gelecektir. Kendini sev, kendine iyi bak ve unutma ki sen, kendi hayatının en önemli kişisisin. Kendine olan sevgi ve anlayışın, iradeni korumada en büyük yardımcın olacaktır.

Sen %30 iradelisin!

Bir düşünce fırtınası içinde olduğunu biliyoruz, zira sen, düşünmeyi eyleme geçmekten biraz daha fazla seviyorsun. İradenin sana göre anlamı, yalnızca körü körüne bir direniş değil, aynı zamanda mantıklı bir duruş. Bu yüzden bazen bir işe başlamaktan kaçınıyor, bazen de yarıda bırakıyorsun. Ancak unutma, aslında senin potansiyelin oldukça yüksek, sadece biraz dağınık duruyor. Net bir hedef belirlediğinde ve önceliklerini sıraladığında, iradenin aslında sandığından çok daha güçlü bir şekilde çalıştığını göreceksin. Bu, biraz zaman alabilir, ama sonunda her şey yerli yerine oturacak ve iradeni en verimli şekilde kullanmayı öğreneceksin.

