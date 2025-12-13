onedio
Demet Akalın Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Tutuklanması Hakkında Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
13.12.2025 - 23:12

Güllü’nün vefatının ardından yürütülen soruşturmada süreç son günlerde hızlandı. Olay gecesi evde bulunan isimlerle ilgili alınan ifadeler ve iddialar kamuoyuna yansırken, Güllü’nün kızı Tuğyan hakkında tutuklama kararı verilmesi dosyayı gündemin merkezine taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte hem adli süreç hem de dosyayla ilgili açıklamalar daha yakından takip edilmeye başlandı.

Tam da bu tartışmalar sürerken, Bakü’de konser veren Demet Akalın da konuya dair kısa bir değerlendirmede bulundu.

İşte o anlar:

Bakü’de konser veren Demet Akalın, Güllü’nün vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan’ın adının dosyada geçmesine dair konuştu.

Tam da bu tartışmalar sürerken, Bakü’de konser veren Demet Akalın da konuya dair kısa bir değerlendirmede bulundu. Akalın, yaşananları “korkunç bir olay” olarak nitelendirirken, “benim de kız çocuğum var” diyerek kimseyi yargılamadığını söyledi. 

Akalın’ın açıklamasında en çok öne çıkan cümle ise “Kınamıyorum, herkesin başına gelebilecek bir şey” ifadesi oldu. “Evlat dediğin sonuçta bir insan” sözleriyle dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
