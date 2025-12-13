Demet Akalın Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Tutuklanması Hakkında Konuştu
Güllü’nün vefatının ardından yürütülen soruşturmada süreç son günlerde hızlandı. Olay gecesi evde bulunan isimlerle ilgili alınan ifadeler ve iddialar kamuoyuna yansırken, Güllü’nün kızı Tuğyan hakkında tutuklama kararı verilmesi dosyayı gündemin merkezine taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte hem adli süreç hem de dosyayla ilgili açıklamalar daha yakından takip edilmeye başlandı.
Tam da bu tartışmalar sürerken, Bakü’de konser veren Demet Akalın da konuya dair kısa bir değerlendirmede bulundu.
İşte o anlar:
Bakü’de konser veren Demet Akalın, Güllü’nün vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan’ın adının dosyada geçmesine dair konuştu.
