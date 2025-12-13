onedio
Eskiye Gönderme mi? Yapımcı Onur Güvenatam'la Aşk Yaşamaya Başlayan Hande Erçel'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Eskiye Gönderme mi? Yapımcı Onur Güvenatam'la Aşk Yaşamaya Başlayan Hande Erçel'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2025 - 22:09

Hande Erçel’in dün havalimanında Onur Güvenatam’la ilgili sorulara “Çok yeni…” diyerek yanıt vermesi ve “Kısmet” çıkışı, magazin gündemini yerinden oynatmıştı.

Tam “yeni sayfa açıldı” derken Hande Erçel’in geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı.

Hande Erçel’in adı uzun süre Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle anılmış, fakat geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir ayrılık gelmişti.

İkilinin ayrıldığı iddiası gündeme geldiğinde ise magazin kulislerinde farklı gerekçeler konuşuldu: Bazı haberlerde “aile/evlilik” baskısı öne sürülürken, bazı yorumlarda ayrılığın “güven” meselesi nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü. Son olarak, gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre ayrılıkta “güven meselesinin” etkili olduğu söylenmişti. 

Ayrılık söylentilerinin ardından Hande Erçel’in doğum günü gecesi yaptığı açıklama da çok konuşuldu. 32. yaş kutlaması sonrası muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Çok yalnızım… Hayatımda hiçbir kimse yok” minvalinde yanıt veren ayrıca bu dönemde yoğun çalıştığını söyleyen oyuncu geçtiğimiz günlerde çıkan aşk iddiası sonrası yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu.

Tam bu gündemin üzerine, Hande Erçel’in adının bu kez yapımcı Onur Güvenatam ile anıldığı iddiaları ortaya atıldı.  Hande Erçel ise kameralar karşısında ilk kez bu söylentilere yanıt verdi.

Erçel, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Onur Güvenatam’la ilgili iddialar için “Daha çok yeni… o kadar yeni bir durum ki…” diyerek ilişkiyi doğrular bir açıklama yaptı.

Birsen Altuntaş, Hande Erçel’in Hakan Sabancı’dan “güven problemi” nedeniyle ayrıldığını; ayrılık gerekçesi olarak da “İtalya tatili dönüşü başka kadınlarla mesajlaşmalarını gördüğü” iddiasını ortaya atmıştı.

Hande Erçel’in bu süreçte İngilizcesini geliştirmek için Londra’da ev kiraladığı, bir dil okuluna kayıt yaptırdığı ve Onur Güvenatam’la yakınlaşmanın “nasıl başladığı” kısmında ilk temasın havalimanında yaşanan bir karşılaşmayla başladığı ortaya çıkmıştı.

Hande Erçel, dün yaptığı “çok yeni” açıklamasının ardından Instagram hikayesinde Nun Sultan – “Durdur Beni” şarkısını paylaştı. Story’de paylaşılan şarkının sözleri ise dikkat çekti:

“Senden işittiklerim inan ölümden de beterlerden

Kendimi kandırmak artık gelmiyor içimden

Sana tutunmaya çalışan ben

Beni tutmayıp düşüren sen”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
