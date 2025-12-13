Eskiye Gönderme mi? Yapımcı Onur Güvenatam'la Aşk Yaşamaya Başlayan Hande Erçel'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!

İkilinin ayrıldığı iddiası gündeme geldiğinde ise magazin kulislerinde farklı gerekçeler konuşuldu: Bazı haberlerde “aile/evlilik” baskısı öne sürülürken, bazı yorumlarda ayrılığın “güven” meselesi nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü. Son olarak, gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre ayrılıkta “güven meselesinin” etkili olduğu söylenmişti.

Ayrılık söylentilerinin ardından Hande Erçel’in doğum günü gecesi yaptığı açıklama da çok konuşuldu. 32. yaş kutlaması sonrası muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Çok yalnızım… Hayatımda hiçbir kimse yok” minvalinde yanıt veren ayrıca bu dönemde yoğun çalıştığını söyleyen oyuncu geçtiğimiz günlerde çıkan aşk iddiası sonrası yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu.

Tam bu gündemin üzerine, Hande Erçel’in adının bu kez yapımcı Onur Güvenatam ile anıldığı iddiaları ortaya atıldı. Hande Erçel ise kameralar karşısında ilk kez bu söylentilere yanıt verdi.