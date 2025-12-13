Eskiye Gönderme mi? Yapımcı Onur Güvenatam'la Aşk Yaşamaya Başlayan Hande Erçel'in Paylaşımı Kafa Karıştırdı!
Hande Erçel’in dün havalimanında Onur Güvenatam’la ilgili sorulara “Çok yeni…” diyerek yanıt vermesi ve “Kısmet” çıkışı, magazin gündemini yerinden oynatmıştı.
Tam “yeni sayfa açıldı” derken Hande Erçel’in geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı.
Hande Erçel’in adı uzun süre Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle anılmış, fakat geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir ayrılık gelmişti.
Erçel, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Onur Güvenatam’la ilgili iddialar için “Daha çok yeni… o kadar yeni bir durum ki…” diyerek ilişkiyi doğrular bir açıklama yaptı.
