BBC Açıkladı: 2050 Yılında İnsanlığı Hangi Gelişmeler Bekliyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 21:35

Son çeyrek yüzyılda internetten yapay zekâya uzanan hızlı teknolojik dönüşüm, önümüzdeki yıllarda çok daha derin değişimlerin kapıda olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre 2050’ye gelindiğinde insan bedeni ile makineler arasındaki sınırlar bugünkünden çok daha belirsiz hale gelecek.

Bilim kurgunun sıkça işlediği insan–makine birlikteliği, Londra Nanoteknoloji Merkezi’nden Prof. Steven Bramwell’e göre artık hayal olmaktan çıkıyor. Bramwell, elektronik, biyoloji ve makineler arasındaki ayrımın önümüzdeki yıllarda ciddi biçimde silikleşeceğini belirtiyor.

Kaynak - BBC

Dijital ikizlerle "önceden" deneyim imkanı geliyor.

Bilim Müzesi Grubu Direktörü Prof. Roger Highfield, geleceğin dikkat çeken başlıklarından biri olarak “dijital ikizler”e işaret ediyor. Sürekli güncellenen gerçek zamanlı verilerle oluşturulan sanal insan modelleri sayesinde, kişilerin ilaçların ya da yaşam tarzı tercihlerinin bedenleri üzerindeki olası etkilerini önceden test edebilmesi mümkün olacak.

Highfield, bu teknolojinin insanlara henüz deneyimlemeden olası senaryoları görme ve geleceğe dair daha bilinçli kararlar alma imkânı sunabileceğini belirtiyor.

Teknoloji devleri kuantum bilgisayarları hazırlıyor.

Yapay zekâdaki hızlı gelişmelerin, kuantum bilgisayar teknolojisiyle birlikte daha da hız kazanması bekleniyor. Google ve IBM başta olmak üzere büyük teknoloji şirketleri, son derece karmaşık işlemleri çok kısa sürede gerçekleştirebilen kuantum bilgisayarlar için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor.

Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang da Ocak 2025’te yaptığı değerlendirmede, “gerçekten işe yarayan” kuantum bilgisayarların yaygın kullanımının yaklaşık 20 yıl alabileceğini ifade etmişti.

Eğitimde hibrit bir modele geçilecek.

Fütürist yazar Tracey Follows, 2050’ye gelindiğinde eğitimin fiziksel ve dijital dünyaların iç içe geçtiği hibrit bir modele evrileceğini öngörüyor. Yapay zekâ destekli öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme temposu ve biyometrik verilerine göre ders içeriklerini anlık olarak şekillendireceğini belirtiyor.

Bu dönüşümle birlikte klasik ders kitaplarının yerini etkileşimli ve sürükleyici simülasyonların alması beklenirken, tek tip müfredat anlayışının da büyük ölçüde geride kalacağı ifade ediliyor.

Trafiksiz yollar olacak.

Otonom araçların yaygınlaşmasıyla trafik kazaları ve şehir içi yoğunluğun önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Fütürist yazar Bill Douglass, sürücüsüz araçların birbiriyle senkronize biçimde hareket ederek yüksek hızlarda dahi güvenli ulaşımı mümkün kılacağını ifade ediyor.

Uzay alanında ise rekabetin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki 25 yıl içinde Ay’da yaşama elverişli bir üs kurulabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca bazı ilaçların, yerçekimsiz ortamda daha saf ve kaliteli kristallerle üretilebilmesi nedeniyle uzayda imal edilmesi de giderek daha ciddi bir seçenek haline geliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
