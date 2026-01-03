BBC Açıkladı: 2050 Yılında İnsanlığı Hangi Gelişmeler Bekliyor?

Otonom araçların yaygınlaşmasıyla trafik kazaları ve şehir içi yoğunluğun önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Fütürist yazar Bill Douglass, sürücüsüz araçların birbiriyle senkronize biçimde hareket ederek yüksek hızlarda dahi güvenli ulaşımı mümkün kılacağını ifade ediyor.

Uzay alanında ise rekabetin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki 25 yıl içinde Ay’da yaşama elverişli bir üs kurulabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca bazı ilaçların, yerçekimsiz ortamda daha saf ve kaliteli kristallerle üretilebilmesi nedeniyle uzayda imal edilmesi de giderek daha ciddi bir seçenek haline geliyor.