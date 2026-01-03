BBC Açıkladı: 2050 Yılında İnsanlığı Hangi Gelişmeler Bekliyor?
Son çeyrek yüzyılda internetten yapay zekâya uzanan hızlı teknolojik dönüşüm, önümüzdeki yıllarda çok daha derin değişimlerin kapıda olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre 2050’ye gelindiğinde insan bedeni ile makineler arasındaki sınırlar bugünkünden çok daha belirsiz hale gelecek.
Bilim kurgunun sıkça işlediği insan–makine birlikteliği, Londra Nanoteknoloji Merkezi’nden Prof. Steven Bramwell’e göre artık hayal olmaktan çıkıyor. Bramwell, elektronik, biyoloji ve makineler arasındaki ayrımın önümüzdeki yıllarda ciddi biçimde silikleşeceğini belirtiyor.
Dijital ikizlerle "önceden" deneyim imkanı geliyor.
Teknoloji devleri kuantum bilgisayarları hazırlıyor.
Eğitimde hibrit bir modele geçilecek.
Trafiksiz yollar olacak.
