Sayıştay Raporunda Çıktı: Arnavutluk 1990 Yılından Beri Türkiye'ye Borcunu Ödememiş
Sayıştay’ın EÜAŞ’a ilişkin raporunda, Türkiye’nin 1990 yılında Arnavutluk’a ihraç ettiği elektriğin bedelinin aradan geçen 35 yıla rağmen tahsil edilemediği belirtildi. Borç, kurumların defalarca değişmesine karşın EÜAŞ kayıtlarında kalmayı sürdürdü. Dışişleri ve Enerji bakanlıklarının yıllar içinde yürüttüğü girişimlerden sonuç alınamazken, Sayıştay sürecin net biçimde tamamlanması çağrısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 kez kurum değişti, borç yine gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu, 2024'teki İşbirliği Konseyi'nde bir kez daha gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın