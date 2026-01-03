onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sayıştay Raporunda Çıktı: Arnavutluk 1990 Yılından Beri Türkiye'ye Borcunu Ödememiş

Sayıştay Raporunda Çıktı: Arnavutluk 1990 Yılından Beri Türkiye'ye Borcunu Ödememiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 18:57

Sayıştay’ın EÜAŞ’a ilişkin raporunda, Türkiye’nin 1990 yılında Arnavutluk’a ihraç ettiği elektriğin bedelinin aradan geçen 35 yıla rağmen tahsil edilemediği belirtildi. Borç, kurumların defalarca değişmesine karşın EÜAŞ kayıtlarında kalmayı sürdürdü. Dışişleri ve Enerji bakanlıklarının yıllar içinde yürüttüğü girişimlerden sonuç alınamazken, Sayıştay sürecin net biçimde tamamlanması çağrısında bulundu.

Kaynak - NEFES/Nisanur Yıldırım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4 kez kurum değişti, borç yine gelmedi.

4 kez kurum değişti, borç yine gelmedi.

Sayıştay’ın EÜAŞ için hazırladığı 2024 Yılı Denetim Raporu, kamuoyunda “Aziz Nesin’lik” olarak nitelendirilebilecek bir tabloyu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, 1990’da Arnavutluk’a ihraç ettiği elektriğin bedelini hâlâ tahsil edemedi. Bu 35 yıllık süreçte elektriğin üretim ve ticaretinden sorumlu kamu kurumları dört kez değişirken, Arnavutluk’un borcu sırasıyla TEK, TEAŞ, TETAŞ ve son olarak EÜAŞ kayıtlarında yer almaya devam etti.

Konu, 2024'teki İşbirliği Konseyi'nde bir kez daha gündeme geldi.

Konu, 2024'teki İşbirliği Konseyi'nde bir kez daha gündeme geldi.

Sürecin ayrıntılarına göre Dışişleri Bakanlığı, 2007’de TETAŞ’tan borcun taksitlendirilerek tahsil edilip edilemeyeceğine dair görüş istedi; olumlu yanıt Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletildi. TETAŞ’ın 2017 ve 2018’de yaptığı başvurulara Dışişleri, Arnavutluk nezdinde Tiran Büyükelçiliği aracılığıyla girişimlerin sürdüğü ancak sonuç alınamadığı yanıtını verdi.

2020’de Arnavutluk’a resmi nota gönderildiği, buna rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadığı kayıtlara geçti. 2024’te Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Konseyi toplantısında konunun yeniden gündeme alınması istendi; EÜAŞ’ın 2025’teki son bilgi talebine ise “süreç izleniyor” yanıtı verildi. Sayıştay, borcun tahsiline yönelik girişimlerin kararlılıkla sürdürülerek sonuca bağlanması gerektiğini vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın