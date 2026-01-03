Sayıştay Raporunda Çıktı: Arnavutluk 1990 Yılından Beri Türkiye'ye Borcunu Ödememiş

Sayıştay’ın EÜAŞ için hazırladığı 2024 Yılı Denetim Raporu, kamuoyunda “Aziz Nesin’lik” olarak nitelendirilebilecek bir tabloyu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, 1990’da Arnavutluk’a ihraç ettiği elektriğin bedelini hâlâ tahsil edemedi. Bu 35 yıllık süreçte elektriğin üretim ve ticaretinden sorumlu kamu kurumları dört kez değişirken, Arnavutluk’un borcu sırasıyla TEK, TEAŞ, TETAŞ ve son olarak EÜAŞ kayıtlarında yer almaya devam etti.