Çatlak Bardaklar Bakteri mi Üretiyor? Fenomen Doktor Çatlak ve Sağlam Bardakları Teste Soktu!

Çatlak Bardaklar Bakteri mi Üretiyor? Fenomen Doktor Çatlak ve Sağlam Bardakları Teste Soktu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
14.12.2025 - 16:10

Fenomen doktor ve dijital içerik üreticisi Behçet Yalın Özkara, bu kez evlerde sıkça kullanılan çatlak bardakları mercek altına aldı. 'Çatlak bardaklar bakteri üretir mi?' sorusuna bilimsel bir deneyle yanıt arayan Özkara, sonuçları sosyal medyada paylaştı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Kaynak

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada yaptığı bilimsel testlerle dikkat çeken Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kez mutfaklarda sıkça göz ardı edilen bir detayı gündeme taşıdı: çatlak bardaklar.

'Çatlak bardaklar bakteri mi üretiyor?' sorusundan yola çıkan Özkara, konuyu bir deneyle ele aldı.

Videoda önce iki farklı bardak tanıtıldı. Biri çatlamış bir bardak. Diğeri ise mahalle arasındaki bir dükkandan alınan, uygun fiyatlı ve sağlam bir bardak. Ardından her iki bardaktan da swap yöntemiyle bakteri örnekleri alındı. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı çıktı. Sağlam bardaklardan alınan örneklerde neredeyse hiç bakteri üremesi gözlemlenmezken, çatlak bardaklardan alınan örneklerde belirgin bir bakteri çoğalması tespit edildi. Özkara, özellikle çatlak bardaklarda üreyen bakterilerin kanlı agarda çoğaldığını belirterek, bunun daha tehlikeli bakteri türlerine işaret edebileceğine dikkat çekti.

