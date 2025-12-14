Çatlak Bardaklar Bakteri mi Üretiyor? Fenomen Doktor Çatlak ve Sağlam Bardakları Teste Soktu!

'Çatlak bardaklar bakteri mi üretiyor?' sorusundan yola çıkan Özkara, konuyu bir deneyle ele aldı.

Videoda önce iki farklı bardak tanıtıldı. Biri çatlamış bir bardak. Diğeri ise mahalle arasındaki bir dükkandan alınan, uygun fiyatlı ve sağlam bir bardak. Ardından her iki bardaktan da swap yöntemiyle bakteri örnekleri alındı. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı çıktı. Sağlam bardaklardan alınan örneklerde neredeyse hiç bakteri üremesi gözlemlenmezken, çatlak bardaklardan alınan örneklerde belirgin bir bakteri çoğalması tespit edildi. Özkara, özellikle çatlak bardaklarda üreyen bakterilerin kanlı agarda çoğaldığını belirterek, bunun daha tehlikeli bakteri türlerine işaret edebileceğine dikkat çekti.