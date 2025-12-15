Uzak Şehir Tahtı Yeniden Ele Geçirdi: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
8-14 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri açıklandı. Birkaç haftadır yeni dizi Taşacak Bu Deniz ve ikinci sezonuyla ekranlara gelen Uzak Şehir arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Bir hafta zirvede Uzak Şehir yer alırken bir hafta Taşacak Bu Deniz yer alıyor. Bu sezonun en sevilen iki dizisi olmayı başaran yapımların rekabeti izleyicide de merak uyandırıyor.
Şimdiyse 8-14 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz’in yanı sıra, Eşref Rüya, Halef, Kızılcık Şerbeti ve Güller Günahlar dikkat çeken dizilerden oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir 8-14 Aralık haftasında Taşacak Bu Deniz’i Total sıralamasında yeniden geçti ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin bir diğer başarılı dizisi ise Eşref Rüya oldu. Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya tüm kategorilerde haftanın en çok izlenen üçüncü dizisi oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın