onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Tahtı Yeniden Ele Geçirdi: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Uzak Şehir Tahtı Yeniden Ele Geçirdi: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.12.2025 - 12:13

8-14 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri açıklandı. Birkaç haftadır yeni dizi Taşacak Bu Deniz ve ikinci sezonuyla ekranlara gelen Uzak Şehir arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Bir hafta zirvede Uzak Şehir yer alırken bir hafta Taşacak Bu Deniz yer alıyor. Bu sezonun en sevilen iki dizisi olmayı başaran yapımların rekabeti izleyicide de merak uyandırıyor. 

Şimdiyse 8-14 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz’in yanı sıra, Eşref Rüya, Halef, Kızılcık Şerbeti ve Güller Günahlar dikkat çeken dizilerden oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir 8-14 Aralık haftasında Taşacak Bu Deniz’i Total sıralamasında yeniden geçti ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Uzak Şehir 8-14 Aralık haftasında Taşacak Bu Deniz’i Total sıralamasında yeniden geçti ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Taşacak Bu Deniz Total reytinglerinde 16.29 oran alırken Uzak Şehir 16.42 oran aldı ve ucu ucuna rakibini solladı. İki dizinin reyting kapışmaları her geçen hafta daha da heyecanlı oluyor. Total sıralamasının yanı sıra AB ve ABC1’de ise Taşacak Bu Deniz zirvedeydi. Bakalım haftaya neler yaşanacak?

Listenin bir diğer başarılı dizisi ise Eşref Rüya oldu. Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya tüm kategorilerde haftanın en çok izlenen üçüncü dizisi oldu.

Listenin bir diğer başarılı dizisi ise Eşref Rüya oldu. Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya tüm kategorilerde haftanın en çok izlenen üçüncü dizisi oldu.

İşte 8-14 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri 👇

Total

AB

ABC1

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Eşref Rüya

  • Güller ve Günahlar

  • Halef Köklerin Çağrısı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın