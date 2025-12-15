Uzak Şehir Tahtı Yeniden Ele Geçirdi: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

8-14 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri açıklandı. Birkaç haftadır yeni dizi Taşacak Bu Deniz ve ikinci sezonuyla ekranlara gelen Uzak Şehir arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Bir hafta zirvede Uzak Şehir yer alırken bir hafta Taşacak Bu Deniz yer alıyor. Bu sezonun en sevilen iki dizisi olmayı başaran yapımların rekabeti izleyicide de merak uyandırıyor.

Şimdiyse 8-14 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz’in yanı sıra, Eşref Rüya, Halef, Kızılcık Şerbeti ve Güller Günahlar dikkat çeken dizilerden oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!