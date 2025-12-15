onedio
TRT Dizisi Her Hafta Zirvede: 14 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT Dizisi Her Hafta Zirvede: 14 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.12.2025 - 11:11

14 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar dizilerinin yeni bölümleri vardı. Pazar günlerinin reyting sonuçlarına bakıldığında her hafta benzer sonuçlar olduğu görülüyor. TRT 1’de ekranlara gelen Teşkilat dizisi zirve istikrarını koruyor. Peki ya genel tabloda durumlar ne? 

İşte 14 Aralık Pazar’ın reyting sonuçları 👇

TRT 1’de ekranlara gelen Teşkilat dizisi Total, AB ve ABC1 olmak üzere tüm kategorilerde birinci oldu.

TRT 1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisi Total, AB ve ABC1 olmak üzere tüm kategorilerde birinci oldu.

Teşkilat Total’de 6.93, AB’de 4.94 ve ABC1’de 6.28 sonuç aldı. Ufak düşüşler yaşansa da sıralamalarda zirveye yerleşti. Yeni sezonda ekranlara gelmeye başladığından bu yana dizi hep zirvede yer alıyor. 

Teşkilat’ın en büyük rakibi ise Sahtekarlar. NOW’da ekranlara gelen Sahtekarlar ise 14 Aralık Pazar’ın reyting sonuçlarında tüm kategorilerde ikinci oldu. Total’de 4.47, AB’de 4.94, ABC1’de ise 4.67 sonuç aldı. Sonuçlara bakıldığında Total’de yükseliş yaşadığı görüldü.

Öte yandan yeni günü pazar olan Bahar dizisi reyting oranlarında yükselişe gitti.

Öte yandan yeni günü pazar olan Bahar dizisi reyting oranlarında yükselişe gitti.

14 Aralık Pazar günü ABC1’de üçüncü olan dizi, Total’de dördüncü, AB’de ise beşinci oldu. Henüz izleyiciler Bahar’ın yeni gününe alışmış değil. Yine de bir önceki haftaya kıyasla daha iyi reyting sonuçları aldı.

Star’da yayınlanan Çarpıntı’nın final yapmasıyla birlikte pazar günleri Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar olmak üzere rekabette olan üç dizi kaldı.

