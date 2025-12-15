TRT Dizisi Her Hafta Zirvede: 14 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
14 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar dizilerinin yeni bölümleri vardı. Pazar günlerinin reyting sonuçlarına bakıldığında her hafta benzer sonuçlar olduğu görülüyor. TRT 1’de ekranlara gelen Teşkilat dizisi zirve istikrarını koruyor. Peki ya genel tabloda durumlar ne?
İşte 14 Aralık Pazar’ın reyting sonuçları 👇
TRT 1’de ekranlara gelen Teşkilat dizisi Total, AB ve ABC1 olmak üzere tüm kategorilerde birinci oldu.
Öte yandan yeni günü pazar olan Bahar dizisi reyting oranlarında yükselişe gitti.
