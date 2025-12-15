TRT Dizisi Her Hafta Zirvede: 14 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

14 Aralık Pazar günü ABC1’de üçüncü olan dizi, Total’de dördüncü, AB’de ise beşinci oldu. Henüz izleyiciler Bahar’ın yeni gününe alışmış değil. Yine de bir önceki haftaya kıyasla daha iyi reyting sonuçları aldı.

Star’da yayınlanan Çarpıntı’nın final yapmasıyla birlikte pazar günleri Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar olmak üzere rekabette olan üç dizi kaldı.