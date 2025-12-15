2025’te En Çok Tepki Çeken Dizi Sahneleri
2025 yılı, dizilerde izleyiciyi hazırlıksız yakalayan sahnelerle çok konuşuldu. Bazı anlar vardı ki ekrana bakakaldık, bazıları ise sosyal medyada hararetli tartışmaların başlamasına neden oldu. Alışılmışın dışına çıkan sahneler, kimi izleyicinin tepkisini çekerken kimilerini de ikiye böldü. Tartışmalarıyla hafızalara kazınan bu sahneleri sizler için derledik.
İşte 2025’te en çok tepki alan dizi sahneleri!
Bu yılın en çok konuşulan sahnesi şüphesiz Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ile Firaz’ın yasak aşk yaşamasıydı.
2025’e damga vuran bir diğer sahneyse Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un dublör kullandığı sahne olmuştu.
Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden ayrılması da 2025’te ses getiren olaylardan olmuştu.
Bahar dizisi de 2025’te olay yaratanlar arasındaydı.
ATV’nin şimdilerde final yapan dizisi Can Borcu da listede.
Kanal 7’de ekranlara gelen Gelin dizisi de tepki çekenler arasında.
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi de 2025’in enlerindendi.
Kızıl Goncalar’da türbanın ateşe atılacağı sahne de sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.
Tepki çeken bir sahne de Sahipsizler dizisinde yaşanmıştı.
