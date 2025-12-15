onedio
2025'te En Çok Tepki Çeken Dizi Sahneleri

2025’te En Çok Tepki Çeken Dizi Sahneleri

15.12.2025

2025 yılı, dizilerde izleyiciyi hazırlıksız yakalayan sahnelerle çok konuşuldu. Bazı anlar vardı ki ekrana bakakaldık, bazıları ise sosyal medyada hararetli tartışmaların başlamasına neden oldu. Alışılmışın dışına çıkan sahneler, kimi izleyicinin tepkisini çekerken kimilerini de ikiye böldü. Tartışmalarıyla hafızalara kazınan bu sahneleri sizler için derledik.

İşte 2025’te en çok tepki alan dizi sahneleri!

Bu yılın en çok konuşulan sahnesi şüphesiz Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ile Firaz’ın yasak aşk yaşamasıydı.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla merakla beklenirken izleyiciler hiç ummadıkları bir senaryoyla karşı karşıya kalmıştı. Doğa ile Firaz’ın mesajlaştığı bir sahneyle yasak aşk yaşadıkları öğrenilmişti. Sosyal medya diziye tepkilerle dolup taşmış, RTÜK’ten anında müdahale gelmişti. Tepki çeken sahne, bir sonraki bölümde değiştirilmiş ve hiç yaşanmamış sayılmıştı.

2025’e damga vuran bir diğer sahneyse Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un dublör kullandığı sahne olmuştu.

Dizide yemek masasının ateşe verildiği bir sahne yazılmış ve o sahne için Kıvanç Tatlıtuğ değil, dublörü yer almıştı. İzleyiciler ise dublör kullanmasına dair eleştirilerini sosyal medyada dile getirmişti. Ardından ise olaylar büyümüş, dublörlük yapan oyuncunun paylaşımı nedeniyle çalıştığı ajanstan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden ayrılması da 2025’te ses getiren olaylardan olmuştu.

Aybüke Pusat’ın boykot desteği nedeniyle diziden çıkarılmasının ardından diziye nasıl veda edeceği merak konusu olmuştu. Oyuncuya dizide veda sahnesi olarak yalnızca bir mezarlık sahnesi yazılmış ve hikayesi sonlandırılmıştı. İzleyiciler ise veda sahnesinin yeterli olmadığını dile getirmişti.

Bahar dizisi de 2025’te olay yaratanlar arasındaydı.

Aziz Uras karakterinin Seren’i aldatması gündeme damga vurmuştu. Dizisever sosyal medya kullanıcıları görselde yer alan aldatma sahnesini fragmanda gördükleri an itibarıyla yorumlarda adeta coşmuştu. Sinir küpüne dönen izleyiciler Seren’in aldatılması konusunda bölümler boyunca öfkesini korudu.

ATV’nin şimdilerde final yapan dizisi Can Borcu da listede.

Dizinin tepki almasının nedeni sezon finali bölümündeki cinsel saldırı sahnesiydi. Ferit'in Yasemin'e saldırıda bulunduğu an şoke etmişti. Dizinin o anları sosyal medyada tepkileri beraberinde getirmişti.

Kanal 7’de ekranlara gelen Gelin dizisi de tepki çekenler arasında.

Kanal 7’nin en çok izlenen işlerinden olan Gelin dizisinde çocuk oyuncuya yapılan davranış seyirciyi öfkelendirmişti. Çocuk oyuncu bir çantaya konmuş ve sahne çekilene kadar çantanın fermuarı açılıp kapatılmıştı.

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi de 2025’in enlerindendi.

Dizi güzel reytinglerle yayın hayatına başlasa da belli bir noktadan sonra düşüş yaşamış ve hikayede değişime gitmişti. Civan karakteri ölerek hikayeden ayrılmıştı. Zaman atlamasıyla birlikte Leyla’nın yeni bir aşka yelken açacağının sinyali verilmişti. Tüm olayların tek bir bölümde gerçekleşmesi izleyicinin tepkisini çekmişti.

Kızıl Goncalar’da türbanın ateşe atılacağı sahne de sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşte yakması izleyiciyi şaşkına çevirmişti. Tartışmaların artmasıyla birlikte o sahnenin yer aldığı fragman silinmiş ve düzenlendiği hali yeniden yayınlanmıştı. Gold Yapım da hassasiyet üzerine bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldıklarını dile getirmişti.

Tepki çeken bir sahne de Sahipsizler dizisinde yaşanmıştı.

Devran’ın, Azize'yle yakınlaşmak istediği sahne izleyicileri sinir küpüne çevirmişti. Azize'nin kendisini öpmesi üzerine Devran, Azize'yle zorla birlikte olmaya kalkmıştı. Azize'nin durmasını istemesine rağmen durmayan Devran'ın bu tavrı seyirciden eksi puan almıştı.

